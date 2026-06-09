經典圖紋迎130周年 LV百年工藝Monogram Emblème復古美重塑熱門包款

為慶祝經典Monogram圖案誕生滿130周年，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）本月推出全新Monogram Emblème包款系列，以創新提花帆布重新演繹品牌經典符碼，回溯品牌早年旅行箱工藝，為傳統注入現代思維。

全新系列面料靈感源自骨董旅行箱專用棉質帆布，選用取得GOTS認證的棉麻混紡纖維織造，不僅觸感立體豐潤，同時具備堅固耐磨、防潑水的實用機能。路易威登將經典Monogram花紋重新加密排布，視覺層次更加飽滿；並運用五種色線交織縫製，透過層次色調強化立體紋理，精緻細節展現迷人魅力。

新系列色彩皆取自品牌經典色彩庫，將陸續推出：最早於6月初上架的為兩款別具故事的新色：靈感來自旅行箱木質結構的Peuplier白楊樹色，以及致敬骨董箱體緞帶裝飾的Rose Ruban玫瑰淡粉色，洋溢復古韻味。路易威登也預告將在9月迎來另外兩款兩款重磅色系，包含1930年代誕生的經典Monogram藍，以及取材自創辦人故鄉汝拉山區自然風貌的侏羅山脈綠色，完整全系列的豐富色彩選擇。

包款陣容集結品牌歷代經典之作，Alma、Neverfull、Speedy、Noé、Keepall等熱門包型全數亮相，主打款Side Trunk更是直接傳承品牌行李箱的造型。除此之外，全新Monogram Emblème圖紋也延伸至小型皮具、鞋履與各式時尚配飾，讓日常穿搭能更為輕鬆。

Monogram Emblème系列面料靈感源自骨董旅行箱專用棉質帆布，選用取得GOTS認證的棉麻混紡纖維織造。圖／路易威登提供

Monogram Emblème系列Rose Ruban玫瑰淡粉色Alma包。圖／路易威登提供

Monogram Emblème系列Peuplier白楊樹色Side Trunk包。圖／路易威登提供

Monogram Emblème系列Peuplier白楊樹色Speedy 30 Soft包。圖／路易威登提供

Monogram Emblème系列Rose Ruban玫瑰淡粉色Noé包。圖／路易威登提供