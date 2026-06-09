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經典圖紋迎130周年 LV百年工藝Monogram Emblème復古美重塑熱門包款

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Monogram Emblème系列Peuplier白楊樹色Side Trunk包。圖／路易威登提供
Monogram Emblème系列Peuplier白楊樹色Side Trunk包。圖／路易威登提供

為慶祝經典Monogram圖案誕生滿130周年，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）本月推出全新Monogram Emblème包款系列，以創新提花帆布重新演繹品牌經典符碼，回溯品牌早年旅行箱工藝，為傳統注入現代思維。

全新系列面料靈感源自骨董旅行箱專用棉質帆布，選用取得GOTS認證的棉麻混紡纖維織造，不僅觸感立體豐潤，同時具備堅固耐磨、防潑水的實用機能。路易威登將經典Monogram花紋重新加密排布，視覺層次更加飽滿；並運用五種色線交織縫製，透過層次色調強化立體紋理，精緻細節展現迷人魅力。

新系列色彩皆取自品牌經典色彩庫，將陸續推出：最早於6月初上架的為兩款別具故事的新色：靈感來自旅行箱木質結構的Peuplier白楊樹色，以及致敬骨董箱體緞帶裝飾的Rose Ruban玫瑰淡粉色，洋溢復古韻味。路易威登也預告將在9月迎來另外兩款兩款重磅色系，包含1930年代誕生的經典Monogram藍，以及取材自創辦人故鄉汝拉山區自然風貌的侏羅山脈綠色，完整全系列的豐富色彩選擇。

包款陣容集結品牌歷代經典之作，Alma、Neverfull、Speedy、Noé、Keepall等熱門包型全數亮相，主打款Side Trunk更是直接傳承品牌行李箱的造型。除此之外，全新Monogram Emblème圖紋也延伸至小型皮具、鞋履與各式時尚配飾，讓日常穿搭能更為輕鬆。

Monogram Emblème系列面料靈感源自骨董旅行箱專用棉質帆布，選用取得GOTS認證的棉麻混紡纖維織造。圖／路易威登提供
Monogram Emblème系列面料靈感源自骨董旅行箱專用棉質帆布，選用取得GOTS認證的棉麻混紡纖維織造。圖／路易威登提供

Monogram Emblème系列Rose Ruban玫瑰淡粉色Alma包。圖／路易威登提供
Monogram Emblème系列Rose Ruban玫瑰淡粉色Alma包。圖／路易威登提供

Monogram Emblème系列Peuplier白楊樹色Side Trunk包。圖／路易威登提供
Monogram Emblème系列Peuplier白楊樹色Side Trunk包。圖／路易威登提供

Monogram Emblème系列Peuplier白楊樹色Speedy 30 Soft包。圖／路易威登提供
Monogram Emblème系列Peuplier白楊樹色Speedy 30 Soft包。圖／路易威登提供

Monogram Emblème系列Rose Ruban玫瑰淡粉色Noé包。圖／路易威登提供
Monogram Emblème系列Rose Ruban玫瑰淡粉色Noé包。圖／路易威登提供

Monogram Emblème系列Peuplier白楊樹色Neverfull包。圖／路易威登提供
Monogram Emblème系列Peuplier白楊樹色Neverfull包。圖／路易威登提供

LV

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