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東妮寢飾「TopCool涼感系列」打造夏夜好眠！專櫃、網購推限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
東妮寢飾Jr.超萌感凍系列涼感抱枕，共有魟魚君、水獺醬、海象寶、烏龜萌等4款全新造型。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾Jr.超萌感凍系列涼感抱枕，共有魟魚君、水獺醬、海象寶、烏龜萌等4款全新造型。圖／東妮寢飾提供

2026年夏月電費再創新高，台電公告全台住宅用戶月電費估達逾千元、較非夏月增近7成。面對高溫與電費雙重壓力，東妮寢飾「TopCool涼感系列」今年強勢升級，以科技涼感打造清爽好眠，冷氣不必開最強也能持續涼爽，睡得舒適也能省荷包。

「TopCool沁涼雙層紗涼感系列」現已於全台東妮寢飾專櫃上市，以全新雙層紗結構打造「一被兩用」設計：一面為瞬涼裸睡紗，高密度極細纖維親膚滑順、蓋上即感受冰絲涼感；翻至另一面是100%雙層棉紗，柔軟透氣，氣溫轉涼後隨手翻面，可從夏末用到微涼秋季。填充物含30%天絲™萊賽爾纖維，經SGS實測Q-MAX涼感值達0.478，堪稱「裸睡級涼感神器」。

即日起至9月17日百貨年中慶優惠開跑，東妮寢飾「TopCool沁涼雙層紗涼感系列」祭出限時優惠，雙人涼感被＋床包組限時組合價3,980元（原價9,960元），雙人涼感被任選2件限時優惠價3,480元（原價3,960元），雙人涼感床包組限時優惠價2,400元（原價4,800元）。共推出鯨海奇航、Q比滾雪球2款印花。「TopCool瞬涼裸睡紗涼感系列」則有悠游海龜、甜莓之吻、芬蘭小屋共3款印花，涼感被任選2件限時優惠價3,480元（原價3,960元），雙人涼感被＋床包組限時組合價3,980元（原價9,960元）。

此外，東妮寢飾在網路獨家販售素色款「TopCool冰凍銀抗菌涼感系列」，採用科技冰凍紗結合德國SILVERPLUS®銀離子專利抗菌技術，經SGS專業檢測，Q-MAX涼感值達0.502，更通過OEKO-TEX® Standard 100認證，整件可機洗快乾。2026年全新推出「冰氛5色」：春櫻粉、宿霧藍、湖光綠、雲海灰、流沙棕，品項涵蓋涼感被、床包枕套組、涼感墊、枕頭保潔墊等；momo購物網獨家推出「霜拚3色」：晴空藍、輕暮紫、森沐綠，每件採雙面撞色設計，視覺清爽又有個性。

今年同步推出「超萌感凍系列」涼感抱枕，共有魟魚君、水獺醬、海象寶、烏龜萌等4款全新造型，表面採TopCool涼感材質，抱在懷裡清涼透心。

東妮寢飾「TopCool冰凍銀抗菌涼感系列」於各大網路通路開賣，即日起至6月21日「618狂歡購物節」限時下殺，TopCool冰凍銀抗菌涼感被特惠價1,180元起（原價 2,760元），TopCool冰凍銀抗菌涼感床包枕套組特惠價1,180元起（原價2,760元起），TopCool冰凍銀抗菌涼感墊特惠價1,180元起（原價2,760元），TopCool冰凍銀抗菌涼感枕頭保潔墊（2入）特惠價480元（原價 1,120元），Jr.超萌感凍系列涼感抱枕每個特惠價480元（原價980元）。

●附註：詳細優惠內容以百貨專櫃、網購通路公告為準。

東妮寢飾「TopCool冰凍銀抗菌涼感系列」，採用科技冰凍紗結合德國SILVERPLUS®銀離子專利抗菌技術。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾「TopCool冰凍銀抗菌涼感系列」，採用科技冰凍紗結合德國SILVERPLUS®銀離子專利抗菌技術。圖／東妮寢飾提供

東妮寢飾TopCool冰凍銀抗菌涼感被、涼感床包枕套組於各大網路通路開賣，即日起至6月21日「618狂歡購物節」限時下殺。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾TopCool冰凍銀抗菌涼感被、涼感床包枕套組於各大網路通路開賣，即日起至6月21日「618狂歡購物節」限時下殺。圖／東妮寢飾提供

東妮寢飾「TopCool沁涼雙層紗涼感系列」一面為瞬涼裸睡紗，另一面則是柔軟透氣的100%雙層棉紗。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾「TopCool沁涼雙層紗涼感系列」一面為瞬涼裸睡紗，另一面則是柔軟透氣的100%雙層棉紗。圖／東妮寢飾提供

東妮寢飾TopCool瞬涼裸睡紗涼感寢具系列「芬蘭小屋」，即日起至9月17日百貨年中慶涼感被任選2件限時優惠價3,480元，雙人涼感被＋床包組限時組合價3,980元。圖／東妮寢飾提供
東妮寢飾TopCool瞬涼裸睡紗涼感寢具系列「芬蘭小屋」，即日起至9月17日百貨年中慶涼感被任選2件限時優惠價3,480元，雙人涼感被＋床包組限時組合價3,980元。圖／東妮寢飾提供

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