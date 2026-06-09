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世足賽開踢！百威推限定罐與限量周邊 聯手美式餐廳推應援餐

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
百威啤酒今年邀請足球傳奇球星梅西（右）與新世代足球代表哈蘭德共同擔任全球品牌大使，為FIFA World Cup 2026™話題加溫。圖／百威啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百威啤酒今年邀請足球傳奇球星梅西（右）與新世代足球代表哈蘭德共同擔任全球品牌大使，為FIFA World Cup 2026™話題加溫。圖／百威啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

四年一度的FIFA World Cup 2026™即將登場，全球經典美式啤酒品牌百威啤酒（Budweiser）也同步啟動世界盃系列活動。身為FIFA官方指定啤酒合作夥伴，百威今年迎來與國際足總合作滿40周年的重要里程碑，並以「喝百威為世足乾杯 THIS BUD'S FOR GOAL」為主題，邀請台灣球迷一起加入全球足球盛會。

迎接本屆由美國、加拿大與墨西哥共同主辦、史上規模最大的世界盃賽事，百威特別推出FIFA世界盃限定罐，採用經典紅白配色結合冠軍獎盃元素設計，推出330mL與500mL兩種規格，即日起陸續於全台通路上市。同時加碼推出酒杯、杯墊、吊飾、球衣抱枕及保冰包等限量收藏周邊，讓球迷在觀賽之餘也能蒐藏專屬世足回憶。

除了商品布局，百威也將觀賽體驗搬進城市生活。自6月11日至7月20日，品牌進駐台北花博公園圓山園區MAJI²集食行樂市集，打造期間限定世足主題空間。現場設置大型轉播螢幕、足球互動裝置與主題拍照場景，讓球迷能在戶外感受濃厚賽事氛圍。7月11日至12日及7月18日至19日兩個週末，更規劃足球挑戰與限定互動活動，增添觀賽樂趣。

為延伸美式觀賽文化，百威也攜手TGI FRIDAYS推出期間限定「瘋足球應援分享餐」，集結多款人氣分享料理，讓球迷能一邊享用美式餐點、一邊為支持球隊加油助陣。活動期間點購指定套餐或百威啤酒，還有機會獲得限量世足贈品。

此外，看準居家觀賽需求，百威今年首度與必勝客合作推出限時優惠。自6月16日起，消費者於全台必勝客購買任一餐點，即可享百威啤酒優惠加購價，並有機會獲得足球零錢包、球衣抱枕等限定周邊。從戶外廣場、餐廳聚會到客廳觀賽，百威希望透過多元體驗與豐富贈品，陪伴球迷一起迎接今夏最受矚目的足球盛事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百威啤酒攜手TGI FRIDAYS推出期間限定合作，自6月11日至7月20日於全台17間門市推出「瘋足球應援分享餐」。圖／百威啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百威啤酒攜手TGI FRIDAYS推出期間限定合作，自6月11日至7月20日於全台17間門市推出「瘋足球應援分享餐」。圖／百威啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百威啤酒推出FIFA世界盃限定罐及多款世足主題收藏周邊，包括酒杯、杯墊、吊飾、球衣造型抱枕與保冰包等，讓球迷將世界盃記憶帶回生活中。圖／百威啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百威啤酒推出FIFA世界盃限定罐及多款世足主題收藏周邊，包括酒杯、杯墊、吊飾、球衣造型抱枕與保冰包等，讓球迷將世界盃記憶帶回生活中。圖／百威啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百威啤酒迎來與FIFA攜手合作第40年的重要里程碑，今年以「喝百威為世足乾杯 THIS BUD'S FOR GOAL」為主軸，邀請台灣球迷一同加入世界盃熱潮。圖／百威啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百威啤酒迎來與FIFA攜手合作第40年的重要里程碑，今年以「喝百威為世足乾杯 THIS BUD'S FOR GOAL」為主軸，邀請台灣球迷一同加入世界盃熱潮。圖／百威啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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