聽新聞
0:00 / 0:00
星巴克足球小熊來了！最萌世足應援季開跑 買咖啡送限量貼紙
隨著全球足球熱潮持續升溫，星巴克今年夏天以「TEAM STARBUCKS」為主題，推出一系列足球應援活動與限定商品。從化身足球員的Bearista小熊、話題飲品「雲朵泡泡美式咖啡」，到可自由拼貼的限量足球主題貼紙，邀請消費者與好友一起加入夏日應援行列，用咖啡陪伴每一場精彩賽事。
最受矚目的莫過於6月11日上市的「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」。星巴克經典角色Bearista小熊換上足球造型，結合透明玻璃杯身與立體公仔設計，打造兼具實用性與收藏價值的限定商品。隨著不同飲品色彩變化，小熊彷彿置身綠茵場上，預料將成為今夏社群平台熱門打卡單品。
除了限定周邊，星巴克也同步推薦夏季人氣飲品「雲朵泡泡美式咖啡」系列。運用特殊空氣壓注工藝，將濃縮咖啡與氣泡細緻融合，形成如雲朵般綿密的泡沫層，帶來有別於傳統冰美式的全新口感體驗。
其中，「特選雲朵泡泡美式咖啡」綿密泡沫與濃郁咖啡香氣交織，順口且富有層次的風味；另一款「特選蜜柚雲朵泡泡美式咖啡」則加入蜜柚果香，讓清新果味與咖啡醇厚感相互襯托，成為炎炎夏日消暑新選擇。兩款飲品皆為冰飲供應，建議直接飲用，感受泡沫與咖啡風味交融的最佳口感。
為增添互動樂趣，星巴克也推出限量「TEAM STARBUCKS足球主題貼紙」。設計結合足球元素、Bearista小熊及英文字母，消費者可自由拼貼姓名、加油口號或創意標語，打造專屬應援風格。自6月12日起，凡購買兩杯大杯（含）以上全品項飲料，即可獲得限量足球主題貼紙一份，數量有限，送完為止。
在商品部分，「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」容量591毫升，售價1,080元，將於全台門市及線上門市同步開賣。特選雲朵泡泡美式咖啡售價115元起，特選蜜柚雲朵泡泡美式咖啡售價140元起。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。