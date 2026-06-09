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小小兵入侵！爭鮮11款「小小兵餐點、聯名週邊」 還有小小兵主題店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
爭鮮與爭鮮PLUS推出小小兵聯名餐點。圖／爭鮮提供
爭鮮與爭鮮PLUS推出小小兵聯名餐點。圖／爭鮮提供

隨著電影《小小兵&大怪獸》即將在台上映，連鎖迴轉壽司「爭鮮」與人氣IP「小小兵」聯名，自即日起至8月3日推出一系列全新限定餐點、周邊商品與沉浸式主題店，讓粉絲們一同進入小小兵的搞怪奇幻世界。

針對此次聯名，爭鮮推出11款特色餐點，透過造型、顏色或是小小兵喜愛的香蕉，帶來充滿主題性的特色。其中包括新鮮香蕉與焦糖鮭魚搭配的「香蕉檸檬焦糖鮭」，還有「小小兵漢堡排」、「小小兵蝦味卷」、「芒果莎莎和牛」等餐點，每份40元起。爭鮮PLUS也推出限定餐點「章魚怪炸串」、「橘橘焦芒雞肉串」以及「漂浮芒芒可爾必思」，各有不同特色。

針對全台12間門市，也將限時化身為小小兵主題店，從門口到座位區，整ㄘ個空間都可見到小小兵與大怪獸的身影，讓粉絲們盡興拍照打卡。同時爭鮮也推出一系列聯名週邊，活動期間單筆消費滿200元，即可加價購買。6月9日推出「小小兵咕嚕咕嚕冷水瓶」，加購價189元。6月23日推出「小小兵放空手機掛繩」，加購價159元；7月7日推出「小小兵曬太陽沙灘袋」，加購價359元。7月21日則有「小小兵出發去行李吊牌」，加購價159元。

爭鮮APP同步推出限時互動遊戲，會員有機會獲得新品餐點兌換券，或是爭鮮點數100點。

全台12間爭鮮門市，也將限時化身為小小兵主題店。圖／爭鮮提供
全台12間爭鮮門市，也將限時化身為小小兵主題店。圖／爭鮮提供

爭鮮攜手小小兵，推出一系列聯名週邊。圖／爭鮮提供
爭鮮攜手小小兵，推出一系列聯名週邊。圖／爭鮮提供

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