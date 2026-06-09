Kimi Antonelli風馳摩納哥 LV冠名加持訂製硬箱見證F1新冠軍誕生

2026年FORMULA 1®路易威登摩納哥大獎賽日前圓滿落幕，義大利車手基米安東內利（Kimi Antonelli）奪下本場冠軍，為本賽季第六場賽事畫下完美句點。這不僅是賽場上的精彩勝利，更是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）成為F1官方合作夥伴的第二個賽季，並也是LV首次擔任摩納哥大獎賽冠名合作夥。

開賽前，身著淡粉色緞面洋裝的路易威登品牌大使、韓國演員鄭好娟現身發車區，開啟品牌特製獎盃硬箱，正式揭開冠軍獎盃。這款專屬獎盃硬箱貫穿賽事全程，不僅用於展示、守護獎盃，也在頒獎台上再度亮相，見證冠軍榮耀的瞬間。而路易威登特製的獎盃硬箱今年迎來創新設計，新增「勝利」補丁作為標誌元素。補丁靈感取自經典旅行箱貼紙，上面鐫刻歷屆冠軍姓名首字母，記錄每一場勝利、致敬傳奇車手。Kimi Antonelli奪冠後，其名字首字母也被添入，與2025年冠軍蘭多諾里斯的名字並列，延續賽車運動的光榮傳承。賽道周邊也佈置融合品牌經典圖紋與速度意象的指示牌，視覺設計別具巧思。

路易威登與摩納哥F1賽事擁有淵源深厚，品牌早年便與摩納哥汽車俱樂部展開合作，多年來以定製硬箱珍藏歷屆冠軍獎盃，陪伴維斯塔潘、佩雷斯、勒克萊爾等知名車手收下勝利。為慶祝本次首度冠名合作，發揚旅遊精神的路易威登亦推出摩納哥專屬城市指南特刊，精選近200處特色景點，結合攝影與文字，描繪這座融合傳統與創新、山海相映的公國風貌，讓速度、競技與奢華生活美學再度碰撞出迷人火花。

F1路易威登摩納哥大獎賽獎盃硬箱製作過程。圖／路易威登提供

F1路易威登摩納哥大獎賽櫥窗。圖／路易威登提供

冠軍車手Kimi Antonelli與路易威登獎盃硬箱合影。圖／路易威登提供

F1路易威登摩納哥大獎賽頒獎位前三名頒發獎項。圖／路易威登提供

2026路易威登獎盃硬箱新增「勝利」補丁元素。圖／路易威登提供