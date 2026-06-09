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猜比分送整桌免單太狂！SPORTS NATION運動餐廳 足球大運彩開玩

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
SPORTS NATION運動餐廳打造全台最熱血足球觀賽現場，讓球迷不只看球，更能一起歡呼、開喝、玩到最後一刻。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供
SPORTS NATION運動餐廳打造全台最熱血足球觀賽現場，讓球迷不只看球，更能一起歡呼、開喝、玩到最後一刻。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供

全球足球盛事即將開踢，觀賽熱潮同步升溫。以大型賽事轉播、電子酒精交易所及運動酒吧氛圍聞名的 SPORTS NATION 運動餐廳，自6月12日至7月20日推出足球觀賽系列活動，結合觀賽派對、預測挑戰與互動遊戲，讓球迷不只是看球，更能親身參與賽事激情。

迎接7月20日凌晨冠軍戰，SPORTS NATION台北大巨蛋店、台中漢神洲際店與台南小北門店將同步延長營業時間，以大螢幕轉播搭配現場應援氛圍、特色餐酒與酒精交易所體驗，打造宛如國際運動酒吧般的深夜觀賽現場，陪伴球迷一路見證冠軍誕生。

為提升參與感，品牌特別推出全新「足球預言對戰區」，讓進店消費者自由選擇支持隊伍，加入專屬應援陣營。開賽前完成賽果預測，若成功命中結果，比賽結束後酒卡金額可享半價優惠；若預測失利，則需至酒精交易所加點一杯飲品接受「敗方懲罰」，讓場內氣氛隨著賽事進程持續升溫。

此外，SPORTS NATION也攜手運動品牌Kappa推出觀賽派對，指定場次將安排主持人帶動氣氛，並結合抽獎與互動遊戲，邀請球迷穿上球衣進場應援，共同感受大型國際賽事的熱血魅力。

除了應援活動，店內同步推出「足球大運彩」互動企劃。消費者可預測勝負與比分，猜中勝隊可獲得酒精交易所7天半價優惠，若猜中和局則可獲得3個月半價資格；成功命中最終比分，更有機會獲得當日整桌免單大獎。

活動期間，SPORTS NATION也與Stanley合作推出限量觀賽好禮，店內提供Stanley品脫杯供消費者盛裝喜愛飲品，同時加碼抽出世界列強系列保冷杯款。從觀賽、互動到抽獎收藏，SPORTS NATION希望透過多元體驗，讓每場比賽都成為球迷難忘的夏日回憶。

◎SPORTS NATION運動餐廳ＸKappa觀賽派對：

．6月21日（日）12:00｜突尼西亞vs日本（台北大巨蛋店）

．7月4日（六）09:30｜32強賽（台南小北門店）

．7月12日（日）09:00｜8強賽（台中漢神洲際店）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7月20日凌晨3點冠軍戰，SPORTS NATION運動餐廳台北大巨蛋店、台南小北門店加碼營業，陪球迷一路看球到冠軍出爐，打造最有臨場感的深夜觀賽現場。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供
7月20日凌晨3點冠軍戰，SPORTS NATION運動餐廳台北大巨蛋店、台南小北門店加碼營業，陪球迷一路看球到冠軍出爐，打造最有臨場感的深夜觀賽現場。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供

活動期間SPORTS NATION運動餐廳也將加碼抽出限量Stanley世界列強系列杯款，讓球迷有機會把質感觀賽好禮帶回家。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供
活動期間SPORTS NATION運動餐廳也將加碼抽出限量Stanley世界列強系列杯款，讓球迷有機會把質感觀賽好禮帶回家。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供

SPORTS NATION運動餐廳於指定場次推出觀賽派對，結合大螢幕轉播、現場帶動與互動遊戲，邀請球迷揪團進場。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供
SPORTS NATION運動餐廳於指定場次推出觀賽派對，結合大螢幕轉播、現場帶動與互動遊戲，邀請球迷揪團進場。圖／SPORTS NATION運動餐廳提供

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