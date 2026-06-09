在維蘇威火山環繞下揚帆競逐！ Loro Piana贊助地中海最盛大Tre Golfi

義大利頂級精品品牌Loro Piana贊助2026 Tre Golfi帆船周，賽事自5月5日起至28日於義大利索倫托沿岸海域熱鬧展開，展現品牌長年支持帆船運動、追求卓越的理念。品牌也將在6月第三度擔任第73屆Giraglia Regatta帆船賽官方冠名贊助，攜手這項地中海經典賽事共襄盛舉。

擁有逾七十年歷史的Tre Golfi帆船周賽事，是地中海最具指標性、參賽人數眾多的頂級帆船賽事，由百年遊艇俱樂部CRVI主辦，並獲多個國際帆船組織聯合協辦。本屆賽事涵蓋兩大重量級錦標賽：5月7日至14日登場的ORC世界錦標賽，以及5月18日至21日開賽的IMA歐洲超級帆船錦標賽，賽程包含150英里長途賽與多日近岸賽。大會也特別設立「Loro Piana Challenge Trophy」獎盃，頒發給IMA歐洲超級帆船錦標賽首組冠軍隊伍。本屆賽事匯集超過120艘帆船、各國頂尖選手齊聚拿坡里灣，在維蘇威火山環繞下揚帆競逐，演繹航海運動的風采與魅力。

Loro Piana與帆船運動結緣已久，帆船運動講究傳統、執著與精益求精的精神亦為品牌所珍視，Loro Piana家族向來熱愛航海，品牌更持續透過帆船賽場測試創新面料，將頂尖工藝與航海需求相互結合。過去多年Loro Piana陸續合作多場國際級帆船賽事，航海文化深入品牌DNA，諸多經典款式服飾誕生靈感皆汲取帆船運動與濱海生活，結合獨家面料技術，兼顧機能、實用與優雅風格。

Loro Piana全力支持2026 Tre Golfi帆船賽事。圖／Loro Piana提供