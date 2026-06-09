韓國厭世貓空降双聖！限定早餐、巨無霸聖代、萌系周邊一次收

陪伴台灣消費者超過40年的經典美式餐飲品牌双聖，今年夏天攜手韓國人氣貓咪IP「UGLY MEWS」，自6月17日至8月12日推出期間限定聯名企劃。

以「厭世卻可愛」形象圈粉無數的UGLY MEWS，這回化身為双聖「期間限定實習生」，換上品牌標誌性的70年代美式復古制服，為餐廳注入滿滿夏日活力，也讓經典美式餐飲增添療癒話題。

為呼應聯名主題，双聖特別集結多款經典人氣餐點。其中最具代表性的「双聖經典早餐」，集結現點現做的美式煎餅與法國吐司，搭配香腸、培根、火腿或碳烤雞肉等配菜，是許多老顧客心中的招牌必點。深受資深饕客喜愛的「天堂堡」，則以厚實牛肉、起司與全麥吐司堆疊出濃郁美式風味，同樣是不少人回訪的理由。

甜點部分則由經典冰淇淋系列擔綱主角。以草莓醬、紐約起司蛋糕、新鮮草莓及草莓冰淇淋打造的「双聖代」，向來是店內高人氣拍照甜點；而昔日被稱為「舊金山大地震」的超巨型聖代「環遊世界」，可自由搭配九種冰淇淋口味與多種配料，份量十足，成為好友聚餐共享的經典回憶。

雙方此次合作最大的亮點，莫過於UGLY MEWS三位角色，正式進駐双聖打工。這群來自貓貓星球、懷抱偶像夢想的貓咪角色，以白天打工、晚上練舞的設定，憑藉傲嬌又厭世的反差魅力受到年輕世代喜愛。如今換上双聖復古制服化身實習生，也為品牌增添更多趣味與話題。

此外，此次聯名更推出多款限定周邊。不僅提供限定餐墊、餐點插卡等收藏設計，更同步販售實習生吊飾盲包與聯名托特包，讓粉絲在享受美食之餘，也能將喜愛角色帶回家收藏。

活動期間，消費者點購指定餐點，即可獲得聯名限定餐墊與插卡；同步推出的實習生吊飾盲包每款售價99元，共有三種造型可供收藏。聯名托特包則售價399元，凡店內消費不限金額即可加購。

双聖表示，希望透過經典美式餐飲文化與UGLY MEWS的療癒魅力結合，打造兼具復古氛圍、收藏樂趣與生活儀式感的夏季限定體驗，讓消費者在聚餐、拍照之餘，也能感受屬於今夏最可愛的療癒時光。

双聖人氣餐點與聯名周邊同步呈現，結合經典美式風味與UGLY MEWS設計，打造夏日限定視覺體驗。圖／双聖提供

「實習生吊飾」以隨機盲包形式登場，共推出三款貓咪實習生造型，消費者可於現場親自抽選，體驗開封瞬間的驚喜與收藏樂趣。圖／双聖提供