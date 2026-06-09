翻玩超級英雄幽默感！香奈兒2026工坊系列形象大片霸佔紐約街頭

猶如獻給工匠的情書，香奈兒（CHANEL）自2002年起，每年皆會推出「Métiers d'art工坊系列」，向品牌傳承的精湛工藝致敬。在2026年，Métiers d'art工坊系列迎來了全新氣象：新任服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy首度執掌的工坊系列，以國際大都會紐約的活力為靈感，大膽打破以往框架，展現有別於以往的全新形象 。

「時尚讓人得以成為理想中的自己，我非常喜歡這個概念，那幾乎像是一種創造專屬超能力的感覺。而嘉柏麗香奈兒比任何人都更加明瞭這一點。」Matthieu Blazy如此表示 。本季系列宛如一場穿梭於1920至2020年代間的電影場景，融合非凡與日常。不同輪廓造型，描繪了多樣人物形象：超級英雄、職業女性、學生、社交名流等……。從裹身裙、垂墜長褲到柔軟皮革包款，皆精準展現自由律動的核心精神。豹紋頭飾、精巧的長頸鹿與松鼠造型包款、飾以雌鹿與大麥町犬圖騰的胸針，以及棒球帽等配飾，則為系列增添幽默興味，同時細述各自的故事。除了細膩講究的針織服飾、丹寧作品、及地長禮服，以及手繪裙裝，經典套裝、雙色鞋履、珍珠與山茶花等品牌符碼，亦於本系列中以嶄新視角被重新詮釋。

從裝飾藝術的華麗風格，到優雅的動物紋斜紋軟呢及繁複的刺繡創作，本系列彰顯Lesage、Massaro、Goossens、Lemarie、Atelier Montex及 Maison Michel工坊的精湛工藝。上述工坊皆進駐於le19M——這座由香奈兒於 2021 年在巴黎創立的創意樞紐，旗下共匯聚了11間高級手工坊。此次形象廣告特別移師紐約拍攝，由傳奇攝影師Craig McDean與導演Rahim Fortune攜手，以電影般的敘事視角虛實交錯，在一貫精緻的華麗刺繡與裝飾藝術風格中，開創出屬於新世代香奈兒女性的摩登風貌 。

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象。圖／香奈兒提供

豹紋圖案為系列增添幽默興味。圖／香奈兒提供

此次形象廣告特別移師紐約拍攝，由傳奇攝影師Craig McDean以電影般的敘事視角虛實交錯。圖／香奈兒提供

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象廣告由傳奇攝影師Craig McDean掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供

品牌大使Bhavitha Mandava擔綱香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象。圖／香奈兒提供

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列由新任服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy首度執掌設計。圖／香奈兒提供

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象。圖／香奈兒提供

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象廣告由傳奇攝影師Craig McDean掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供