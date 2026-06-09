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翻玩超級英雄幽默感！香奈兒2026工坊系列形象大片霸佔紐約街頭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
此次形象廣告特別移師紐約拍攝，由傳奇攝影師Craig McDean以電影般的敘事視角虛實交錯 。圖／香奈兒提供
此次形象廣告特別移師紐約拍攝，由傳奇攝影師Craig McDean以電影般的敘事視角虛實交錯 。圖／香奈兒提供

猶如獻給工匠的情書，香奈兒CHANEL）自2002年起，每年皆會推出「Métiers d'art工坊系列」，向品牌傳承的精湛工藝致敬。在2026年，Métiers d'art工坊系列迎來了全新氣象：新任服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy首度執掌的工坊系列，以國際大都會紐約的活力為靈感，大膽打破以往框架，展現有別於以往的全新形象 。

「時尚讓人得以成為理想中的自己，我非常喜歡這個概念，那幾乎像是一種創造專屬超能力的感覺。而嘉柏麗香奈兒比任何人都更加明瞭這一點。」Matthieu Blazy如此表示 。本季系列宛如一場穿梭於1920至2020年代間的電影場景，融合非凡與日常。不同輪廓造型，描繪了多樣人物形象：超級英雄、職業女性、學生、社交名流等……。從裹身裙、垂墜長褲到柔軟皮革包款，皆精準展現自由律動的核心精神。豹紋頭飾、精巧的長頸鹿與松鼠造型包款、飾以雌鹿與大麥町犬圖騰的胸針，以及棒球帽等配飾，則為系列增添幽默興味，同時細述各自的故事。除了細膩講究的針織服飾、丹寧作品、及地長禮服，以及手繪裙裝，經典套裝、雙色鞋履、珍珠與山茶花等品牌符碼，亦於本系列中以嶄新視角被重新詮釋。

從裝飾藝術的華麗風格，到優雅的動物紋斜紋軟呢及繁複的刺繡創作，本系列彰顯Lesage、Massaro、Goossens、Lemarie、Atelier Montex及 Maison Michel工坊的精湛工藝。上述工坊皆進駐於le19M——這座由香奈兒於 2021 年在巴黎創立的創意樞紐，旗下共匯聚了11間高級手工坊。此次形象廣告特別移師紐約拍攝，由傳奇攝影師Craig McDean與導演Rahim Fortune攜手，以電影般的敘事視角虛實交錯，在一貫精緻的華麗刺繡與裝飾藝術風格中，開創出屬於新世代香奈兒女性的摩登風貌 。

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象。圖／香奈兒提供

豹紋圖案為系列增添幽默興味。圖／香奈兒提供
豹紋圖案為系列增添幽默興味。圖／香奈兒提供

此次形象廣告特別移師紐約拍攝，由傳奇攝影師Craig McDean以電影般的敘事視角虛實交錯。圖／香奈兒提供
此次形象廣告特別移師紐約拍攝，由傳奇攝影師Craig McDean以電影般的敘事視角虛實交錯。圖／香奈兒提供

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象廣告由傳奇攝影師Craig McDean掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象廣告由傳奇攝影師Craig McDean掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供

品牌大使Bhavitha Mandava擔綱香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
品牌大使Bhavitha Mandava擔綱香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象。圖／香奈兒提供

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列由新任服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy首度執掌設計。圖／香奈兒提供
香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列由新任服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy首度執掌設計。圖／香奈兒提供

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象。圖／香奈兒提供

香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象廣告由傳奇攝影師Craig McDean掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列全新形象廣告由傳奇攝影師Craig McDean掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供

超級英雄、職業女性、學生、社交名流等……不同輪廓造型，描繪了多樣人物形象。圖／香奈兒提供
超級英雄、職業女性、學生、社交名流等……不同輪廓造型，描繪了多樣人物形象。圖／香奈兒提供

香奈兒 CHANEL

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