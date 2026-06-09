炎夏享受果香！「全家」Let’s Tea指定嚴選鮮果茶系列限時第2杯10元

無論隨餐或嘴饞，果茶向來是夏日消暑熱門選擇，全家便利商店近年Let’s Tea果茶類飲品連年成長，2025年更熱銷破億，其中「柳丁橙柚綠」嚴選台灣在地柳丁入茶，多層次柑橘果香與果粒清爽口感，茶感與果香更加平衡，成為Let’s Tea人氣長銷商品，年銷超過百萬杯。6月10日至6月23日Let’s Tea指定嚴選鮮果茶系列推出超值優惠活動，購買特大杯冰柳丁橙柚綠、芭C檸檬綠或甘蔗青茶，即享任選第2杯10元。

新鮮水果也是夏季必嘗的好滋味，「全家」開賣截切水果近20年，以「力挺在地農產」與「進口水果嘗鮮」雙軌策略，帶動銷售連年成長，去年業績突破6億元。據「全家」銷售觀察，截切水果主力客群為25～44歲青壯年上班族，逾6成為女性，熱銷商圈集中於醫院型、辦公商圈及車站商圈，夏季果品以蘋果、芭樂、西瓜穩居銷售TOP 3，搭配茶葉蛋、無糖豆漿與夯番薯等原型健康商品併買習慣顯著。

「全家」為持續提升消費者食用質感，兩年前即全面優化盒裝水果商品，導入「蜂巢式凹槽專利」以吸附果汁、減少果肉浸泡；同時搭配客製化封膜及固定叉子擺放於凹槽，改善液漏沾手的可能性。

為力挺在地農業，「全家」長期將島嶼旬味零時差直送都會日常，截切水果國產佔比近7成，並持續響應農糧署推廣當季果品，6月10日至7月7日推出「國產芒果全民挺起來」活動，推出兩款當季截切新品：瞄準單人解饞、愛文金煌雙享受的「兩種芒果一起吃」（原價59元），以及鎖定重度水果愛好者的「夏日愛文芒果超值盒」（原價109元）。活動期間購買架上10餘款截切水果任一件，結帳即贈「截切芒果折價優惠券」，憑券享兩種芒果一起吃特價54元、夏日愛文芒果超值盒特價99元。

氣溫飆升，辛香料更能喚醒味蕾、提振食欲，「全家」集結多款辣味鮮食，為盛夏味蕾帶來感官復甦。首推再度攜手鼎泰豐獨家聯名的「香辣醬雞肉炒飯飯糰」（55元），首度將殿堂級深入人心的金黃蛋炒飯化作一手掌握的飯糰，內餡搭配軟嫩雞腿肉及鼎泰豐特色香辣醬，椒麻鹹香交織；「川味花椒口水雞涼麵」（85元）以口水雞特製香麻醬汁搭配浪花麵體，放上整塊腿排與蔥絲，增添清爽層次；經典泰式「酸酸辣辣椒麻雞飯」（89元），嚴選蒜、辣椒、香菜佐以魚露與檸檬汁，搭配洋蔥與蘿蔔，打造夏日清爽口感；「藤椒雞丁炒飯」（95元）以藤椒油大火爆香炒蛋，搭配微焦烤藤椒雞丁，呈現麻而不燥的美味。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

全家便利商店6月10日起新推出「香辣醬雞肉炒飯飯糰」、「川味花椒口水雞涼麵」、「酸酸辣辣椒麻雞飯」、「藤椒雞丁炒飯」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店持續響應農糧署推廣當季果品，6月10日至7月7日推出「國產芒果全民挺起來」活動；同步推出鼎泰豐聯名炒飯飯糰、泰式酸辣風等共4款辣開胃鮮食。圖／全家便利商店提供

全家便利商店持續響應農糧署推廣當季果品，6月10日至7月7日推出「國產芒果全民挺起來」活動；同步推出鼎泰豐聯名炒飯飯糰、泰式酸辣風等共4款辣開胃鮮食。圖／全家便利商店提供