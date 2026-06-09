百年軍事機密席捲台北華山！PANERAI時光深處特展 六月限時登場

義大利高級腕表品牌PANERAI（沛納海）暌違10年再度於台灣舉辦大型活動！繼佛羅倫斯、紐約、邁阿密、上海與東京巡迴大獲成功後，全球巡迴歷史特展《The Depths of Time時光深處》將在2026年6月9日於台北華山1914文化創意產業園區西二館盛大揭幕，將品牌的百年深海傳奇、獨特硬派軍事風格等珍貴歷史檔案完整呈現，亦是今年夏日不容錯過的重要展會。

1860年創立於義大利佛羅倫斯的PANERAI，其歷史起點與深厚傳奇皆源自歐陸，由於創始人Panerai先生之孫Giuseppe Panerai的另一半為當時義大利皇家海軍供應商之女，因此成功為PANERAI奠定與軍方簽約的商業契機，此外品牌早期基地座落於佛羅倫斯「恩寵橋」（Ponte alle Grazie），當時不僅是鐘表店、更是當地唯一鐘表學校，有其時代意義。

而現今PANERAI以強烈軍事風格的表款聞名全球，然早期品牌同時也替義大利皇家海軍鍛造各類精密軍用儀器，本次台北展覽總計展出71件展品，其中最讓全球總部高度重視的亮點正在於有高達29件（約佔全數展品1/3）的珍稀文物，全數由台灣的重量級藏家慷慨出借，也成為佛羅倫斯以外、展品最為豐沛的一回。

展出清單包含1942年極具歷史價值的海軍作戰任務紀錄手冊、不同年代可配戴在手腕上的深度計，曾用於水下摩斯密碼溝通的手電筒，1950至60年代的大型等身高閃光浮標，甚至還有一套50至60年代真正用於「慢速魚雷」任務的骨董潛水服，堪稱博物館等級精彩可觀。

事實上，1993年9月10號正是PANERAI的重要里程碑，品牌正式解封軍事機密進軍民用市場，首發推出5218-201/A、5218-202/A及5218-300/1A三款型號。其中Luminor「Logo」5218-201/A box腕表因當年塗料化學反應，導致時標與指針褪色不一致（Non-matching效應），雖曾召回，如今卻在拍賣會上大受好評、一表難求，2025年推出的518表款即以此為靈感復刻。

展覽的最後，PANERAI更細膩拆解2026年最新萬年曆機芯，在現場打造為壯觀的機芯爆炸分解打卡點，不妨於此留影。《The Depths of Time時光深處》全球巡展台北站將從2026年6月9日起至6月15日，展覽將舉行共計7日，前3日為媒體與賓客預覽、6月12日至6月15日正式開放大眾參觀，地點為台北華山1914文化創意產業園區西二館，建議提前預約免費參觀。

1940年代的義大利皇家海軍筆記本，乘載了近百年前的歷史與軍事秘辛。記者釋俊哲／攝影

1958年生產，由沛納海製作的軍事瞄準器，由台灣藏家特別提供。記者釋俊哲／攝影

1993年時一批表款因為夜光塗料的褪色情況不一，意外形成指針與時標unmatching的情況，這批商品當時因而被召回，而後續並成為收藏家之間的熱門藏品，並在拍賣會上以高價成交。記者釋俊哲／攝影

沛納海是從2003年被歷峯集團收購，進而進入民用商業市場，繁盛至今。記者釋俊哲／攝影

等身高的閃光浮標同樣出自沛納海製作，約生產於1950至1960年代，展品並由台灣藏家提供。記者釋俊哲／攝影

PANERAI的《The Depths of Time時光深處》全球巡展台北站，重新爬梳了品牌與海洋、軍事、專業儀器製造的千絲萬縷，精彩可期。圖／PANERAI提供