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世界盃倒數Nike打造足球宇宙 C羅、姆巴佩、LISA一票大咖名人共演超狂

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
距離2026世界盃開幕進入倒數，Nike發表全新品牌企劃《Rip The Script》，以長達6分鐘的電影式短片揭開序幕。圖／Nike提供
距離2026世界盃開幕進入倒數，Nike發表全新品牌企劃《Rip The Script》，以長達6分鐘的電影式短片揭開序幕。圖／Nike提供

距離2026世界盃開幕進入倒數，Nike發表全新品牌企劃《Rip The Script》（讓劇本都作廢），以長達6分鐘的電影式短片揭開序幕。

Nike這次集結足球、籃球、音樂、娛樂與流行文化領域指標人物，打造一場跨界共演的「足球宇宙」。集結C羅(Cristiano Ronaldo）、姆巴佩(Kylian Mbappé)、哈蘭德（Erling Haaland）與Vini Jr.等指標球星，同時也邀請小羅納度（Ronaldinho）、伊布（Zlatan Ibrahimović）等傳奇球星，更邀來詹皇（LeBron James）、金卡戴珊（Kim Kardashian）與LISA等一大票運動、娛樂與流行文化名人參與演出。

影片一開始從姆巴佩在拍攝現場「不照導演要求演出」開始，引爆一場脫稿演出的大混亂。影片中導演不斷要求球員照腳本演出，但球星們卻選擇即興發揮、炫技、盤帶、倒掛金鉤，最終讓整個拍攝現場失控。

Nike藉此傳達，足球最迷人的地方，從來不是遵循規則，而是創造意想不到的精彩。Nike品牌管理副總裁 Helena Thornton表示：「足球最令人著迷的時刻，往往發生在球員相信自己直覺的瞬間。這正是我們所熱愛的足球，充滿新鮮感、憑藉直覺、出乎意料且富有創造力。」

球星Kylian Mbappé。圖／Nike提供
球星Kylian Mbappé。圖／Nike提供

球星Vini Jr.。圖／Nike提供
球星Vini Jr.。圖／Nike提供

球星Cristiano Ronaldo。圖／Nike提供
球星Cristiano Ronaldo。圖／Nike提供

Kim Kardashian和他的兒子Saint。圖／Nike提供
Kim Kardashian和他的兒子Saint。圖／Nike提供

LISA。圖／Nike提供
LISA。圖／Nike提供

球星Raúl Jiménez、Bruno Fernandes。圖／Nike提供
球星Raúl Jiménez、Bruno Fernandes。圖／Nike提供

姆巴佩 C羅 Nike

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