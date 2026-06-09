AI輔助、安穩賦能！Grab發表支持台灣外送夥伴、商家的三大在地承諾

東南亞超級應用程式Grab計畫收購台灣foodpanda業務，Grab集團營運董事總經理余偉騰，今天（6月9日）首度來台舉辦記者會，表示此次收購業務仍須取得主管機關核准並符合其他交割條件才得以完成，於此時提出在地承諾，是希望透明地說明支持外送夥伴與商家夥伴的核心原則，並分別提出三大在地承諾。

Grab集團營運董事總經理余偉騰指出，收購foodpanda台灣外送事業若獲批准，Grab將遵守當地法律和監管要求，「Grab是一家獨立的公司，期待能在台灣市場公平競爭，並提升服務標準；也在台灣聘請了一位獨立的網路安全顧問，審查公司作業流程，確保營運皆符合資料保護與網路安全法規。」他強調，若有幸能在台灣營運，Grab的核心目標將是確保合作夥伴能擁有穩定收入、安全工作、共同成長。

Grab針對外送夥伴提出的三大在地承諾為「安定、安穩、安全」。包括提供順暢的轉換過程， 所有符合資格的foodpanda現任外送夥伴皆可免費獲得Grab裝備與外送袋，文件審核將於24小時內完成，降低轉換期間的工作空窗期，並將設立至少3個月的專屬客服專線。同時也將利用智慧工具優化外送夥伴配送過程中的時間運用，平台將採行每周結算制，無須預先繳納保證金即可開始接單，並有全天候AI助理支援；亦可自由選擇加入排班制度，或自行選擇區域與時間彈性上線接單，無需綁定固定時段。

Grab外送夥伴App內建多項功能，包括即時超速警示與疲勞提醒。Grab還設有安全優先的獎勵機制；針對量體較大的訂單，將自動拆單並分配給多位外送夥伴配送，消費者亦無需支付額外費用。

對於在地商家部分，為確保轉換期間對營運影響降至最低，商家夥伴的菜單、照片、檔案等相關資訊將自動移轉至Grab平台，目前享有專人帳戶管理服務的商家夥伴將可繼續享有此項支援；免費內建於商家App內的AI工具則能扮演專屬營運顧問，得到客製化的建議、優化經營策略；亦可透過Grab商家專屬App與網頁後台自行更新菜單、上傳新餐點照片、管理庫存，無需另外聯繫客服或等待人工協助。Grab還將推出商家海外駐點試辦計畫，協助有意拓展並符合試辦條件的台灣餐飲品牌進軍東南亞市場。

此外，Grab旗下專為合作夥伴打造的技能發展平台GrabAcademy，已在東南亞提供線上與實體培訓課程，內容涵蓋顧客服務、食品安全、配送途中突發事件處理等主題，亦提供AI素養、數位行銷、智慧物流等課程；針對商家夥伴，GrabAcademy則提供數位商務與創業相關專業課程。若審核通過並獲准於台灣推出外送服務，GrabAcademy提供的課程內容將依據外送夥伴、商家夥伴及其他在地利害關係人的交流回饋與需求進行在地化調整。

Grab集團營運董事總經理余偉騰強調「超在地化」服務核心，將深入聆聽外送夥伴、商家夥伴與消費者心聲。圖／Grab提供