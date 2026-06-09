New Era進駐SOGO大巨蛋新開幕 Looney Tunes x MLB 2026聯名系列登場

與棒球運動有著深厚淵源的New Era，進駐SOGO大巨蛋A棟影城棟打造全新品牌門市，同步帶來攜手華納兄弟經典卡通《樂一通》推出全新「Looney Tunes x MLB 2026」聯名系列，自6月12日起推出開幕限定活動，單筆消費滿3,200元即贈New Era木質書燈一個，數量有限，送完為止。

全新開幕的New Era SOGO大巨蛋門市店內匯聚豐富MLB等運動聯盟授權商品，其中更包含多款台灣限定設計商品，滿足球迷與潮流玩家的收藏需求。

除了完整商品陣容外，門市也導入New Era特色客製服務，包括整帽機與帽款燙印機台。整帽機可協助品牌經典59FIFTY帽款恢復帽型輪廓，讓帽款維持最佳立體線條與經典樣貌；燙印機則提供專屬客製化體驗，讓帽款展現獨一無二的個人風格。

全新「Looney Tunes x MLB 2026」聯名系列，將兔巴哥（Bugs Bunny）、達菲鴨（Daffy Duck）等人氣角色換上棒球裝扮，化身球場上的明星選手，透過俏皮的刺繡設計重新演繹MLB經典球隊文化。這次系列共推出 9FIFTY、9FORTY AF、童款9FORTY三種帽型以及兩款復古短袖T恤，涵蓋紐約洋基、洛杉磯道奇、波士頓紅襪、奧克蘭運動家與芝加哥白襪等人氣球隊。

帽款設計巧妙結合MLB球隊識別與角色特色，例如達菲鴨揮棒擊球、兔巴哥投球出擊等經典動作。帽側同步加入球隊專屬刺繡徽章，帽後則繡有Looney Tunes字樣與角色名稱簽名字體。服飾系列則以復古美式棒球風格為靈感，透過大面積圖像設計呈現樂一通角色與MLB元素的趣味結合。

「Looney Tunes x MLB 2026」聯名系列為MLB球隊注入童趣與活力。圖／New Era提供

再度攜手華納兄弟經典卡通《樂一通》推出全新「Looney Tunes x MLB 2026」聯名系列。圖／New Era提供