辦桌是台灣深受喜愛特色代表性飲食，知名台南總舖師盧正治為推動辦桌文化、邀請飲食作家張耘書策畫「十二生肖滿吉宴」，今天示範「秒炒鱔魚」、宣布7月12日在關廟山西宮只開30桌，歡迎揪團吃桌。

盧正治說，這場盛宴以「十二生肖」為主題，要展現特色食材、創意廚技、文化傳續理念。以台味敘事，「重現宴席食必有意，意必吉祥的台灣辦桌精神」，融合傳統與創新，將寶味珍傳承三代的廚藝精髓，以創新的形式呈現於料理。

為讓民眾更深入台灣辦桌的文化底蘊，張耘書將在現場「說菜」，要讓民眾「飽胃、滿足味覺，也能聽覺漫遊，以文化佐餐」。

盧正治出生總舖師世家，曾獲世界廚藝競賽雙金牌獎，人稱「金牌總舖師」，台南市政府觀旅局去年舉辦「臺南總舖師四季辦桌秋季場」邀請擔任主廚，在外燴界負盛名。

盧正治表示，十二生肖滿吉宴鋪排12道豐富佳餚，復刻昔日辦桌的澎湃，除乾坤布袋雞、龍蝦三明治等工序極為繁複的經典手路菜外，還有珍貴的海馬御膳盅以及多道精緻料理，現場並示範快炒鱔魚，讓民眾感受「黃金秒數」即時上桌又有視覺享受，展現獨特且令人難忘的風味。

張耘書表示，十二生肖滿吉宴除在地食材外也費心尋找罕見食材，以形、味、意與文化符碼互為連結，呈現於12道菜品，表達祈願、祝福與喜悅，將人生所求所願寄寓於宴席，也以十二生肖象徵生命的流轉與生生不息，讓宴席更有記憶點。

盧正治說，辦桌連外國人也著迷，3年前他為台日聯姻新人在山西宮辦桌，濃厚台味人情味讓日籍新郎濱田英司愛上台南飲食。他得知這場辦桌活動立刻號召親友揪團將專程來台吃辦桌。

宴席12日上午11點開放線上預約，每桌15000元，可上「ACCUPASS活動通」搜尋「十二生肖滿吉宴」報名。

名廚盧正治推老菜新創辦桌「十二生肖滿吉宴」12日預約。記者周宗禎／攝影

名廚盧正治推老菜新創辦桌「十二生肖滿吉宴」12日預約。記者周宗禎／攝影

名廚盧正治推老菜新創辦桌「十二生肖滿吉宴」12日預約。記者周宗禎／攝影

名廚盧正治推老菜新創辦桌「十二生肖滿吉宴」12日預約。記者周宗禎／攝影