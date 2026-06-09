台中鍋烤節開跑 邀天團5566訪名店 祭汽車大獎全城瘋狂

「2026台中鍋烤節」開跑！台中市經發局宣布，今年活動全面升級，導入專業評審機制，並祭出汽車大獎、總價值300萬元鍋烤抵用券及多項好禮，更重磅邀請超人氣天團5566走訪台中特色鍋烤名店，邀請全國民眾一起尋找台中鍋烤之王。

經發局昨舉辦店家招募及專業評審競賽說明會。經發局長張峯源說，今年活動祭出五大亮點，包括天團5566走訪台中特色鍋烤名店、市長盧秀燕親赴得獎店家貼榜祝賀、入圍店家與市長及民代同框曝光機會、汽車大獎及總價值300萬元鍋烤抵用券，以及入圍店家專屬體驗券等，創造店家與消費者雙贏。

張峯源指出，今年鍋烤節邀多國專業評審組成國際級評審團，發掘隱身巷弄的鍋烤職人及特色名店，並且首度推出「店家專業評審競賽」，評審團實地走訪店家，針對料理表現、食材品質、烹調技術、品牌特色及整體消費體驗等評分，選出「金鍋組」、「金烤組」及「蔬食組」優勝店家。

經發局指出，為了鼓勵民眾參與，今年獎勵機制毫不手軟。市府祭出「汽車大獎」，以及總價值高達300萬元的萬元鍋烤抵用券（共計300組）。民眾只要在活動期間參與投票，就有機會成為幸運兒，免費大啖台中優質鍋烤料理。

經發局表示，「店家專業評審競賽」及「人氣火鍋燒烤店家票選（含蔬食組）」即日起開放報名至7月13日中午12時止；網路票選活動則將於7月14日至8月14日透過「台中通」APP登場，邀請全國民眾一起投票，選出心目中的台中人氣鍋烤名店。