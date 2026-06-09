快訊

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

NBA／讓川普看到輸球！馬刺擋住尼克反撲115:111客場扳回一勝

聽新聞
0:00 / 0:00

台中鍋烤節開跑 邀天團5566訪名店 祭汽車大獎全城瘋狂

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局昨舉辦店家招募及專業評審競賽說明會。圖／台中市經發局提供
台中市經發局昨舉辦店家招募及專業評審競賽說明會。圖／台中市經發局提供

「2026台中鍋烤節」開跑！台中市經發局宣布，今年活動全面升級，導入專業評審機制，並祭出汽車大獎、總價值300萬元鍋烤抵用券及多項好禮，更重磅邀請超人氣天團5566走訪台中特色鍋烤名店，邀請全國民眾一起尋找台中鍋烤之王。

經發局昨舉辦店家招募及專業評審競賽說明會。經發局長張峯源說，今年活動祭出五大亮點，包括天團5566走訪台中特色鍋烤名店、市長盧秀燕親赴得獎店家貼榜祝賀、入圍店家與市長及民代同框曝光機會、汽車大獎及總價值300萬元鍋烤抵用券，以及入圍店家專屬體驗券等，創造店家與消費者雙贏。

張峯源指出，今年鍋烤節邀多國專業評審組成國際級評審團，發掘隱身巷弄的鍋烤職人及特色名店，並且首度推出「店家專業評審競賽」，評審團實地走訪店家，針對料理表現、食材品質、烹調技術、品牌特色及整體消費體驗等評分，選出「金鍋組」、「金烤組」及「蔬食組」優勝店家。

經發局指出，為了鼓勵民眾參與，今年獎勵機制毫不手軟。市府祭出「汽車大獎」，以及總價值高達300萬元的萬元鍋烤抵用券（共計300組）。民眾只要在活動期間參與投票，就有機會成為幸運兒，免費大啖台中優質鍋烤料理。

經發局表示，「店家專業評審競賽」及「人氣火鍋燒烤店家票選（含蔬食組）」即日起開放報名至7月13日中午12時止；網路票選活動則將於7月14日至8月14日透過「台中通」APP登場，邀請全國民眾一起投票，選出心目中的台中人氣鍋烤名店。

台中市經發局昨舉辦店家招募及專業評審競賽說明會。圖／台中市經發局提供
台中市經發局昨舉辦店家招募及專業評審競賽說明會。圖／台中市經發局提供

盧秀燕 台中 台中市

延伸閱讀

農糧署開發國產雜糧潛力商品 舉辦創意烘焙競賽

淡水栗子南瓜產季來臨 新北舉辦全國大南瓜比賽

「500碗2026」完整名單6月26日發布！小吃市集首度於台北、高雄雙城登場

2026鹿港慶端陽6/19盛大登場 雙龍會啟動端午盛典

相關新聞

饕客快筆記！2026台灣米其林指南七月登場 必比登名單這天搶先看

米其林正式宣布《臺灣米其林指南 2026》完整餐廳名單將於7月21日揭曉，並於台北漢來大飯店舉辦年度餐廳慶典。今年適逢《米其林指南》星級評等制度誕生100週年，格外受到全球餐飲界矚目；而深受饕客關注的必比登推介名單，也將提前一週於7月14日率先公布。

Apple Intelligence全面升級！修圖、密碼、捷徑5大實用功能值得期待

Apple在WWDC26發表新一代Apple Intelligence，不僅帶來全新Siri AI，更將人工智慧深度整合至iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods與Apple Vision Pro的日常使用體驗之中。從照片編輯、密碼管理到行程安排、家庭管理與自動化操作，讓AI不只是聊天工具，而是真正能在日常生活中發揮作用的智慧助手，同時維持一貫重視的隱私保護原則。

Siri AI正式亮相！Apple讓Siri能看懂畫面、跨App辦事 升級功能一次看

Apple在WWDC26發表全新Siri AI，這不只是既有語音助理的升級版本，而是由Apple Intelligence驅動、從底層架構重新打造的新世代個人助理。相較於過去只能執行單一步驟指令、回答有限問題的Siri，Siri AI首度具備個人情境理解、螢幕感知、多步驟跨App操作以及即時網路搜尋能力，讓Siri從語音助手進化為能主動理解需求並完成任務的智慧助理。

WWDC26看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點

講得超快、資訊量又超多的一個多小時WWDC26發表會中，其實重點只有3大項，看完這篇你就懂！

哈根達斯「甜點巴士」限時4天起跑！草莓麻糬、巧克力布朗尼新登場

Häagen-Dazs（哈根達斯）今夏以人氣經典甜點為靈感，推出全新冰淇淋口味「草莓麻糬」與「巧克力布朗尼」。另外還打造「甜點巴士」，民眾可以在旅程中品嚐職人打造的限定甜點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。