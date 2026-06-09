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雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

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西南氣流來了！今起這些「森林遊樂區」休園、阿里山火車停駛

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
滯留鋒面影響，中南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，阿里山林鐵9日、10日預警性停駛，以維護行車安全。中央社
滯留鋒面影響，中南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，阿里山林鐵9日、10日預警性停駛，以維護行車安全。中央社

根據中央氣象署最新氣象資料顯示，受到滯留鋒面及西南氣流豪雨靠近，預計9日至10日影響台灣，屆時各地山區均有大雨發生機率，尤其南部、中部須留意局部大雨或大豪雨，6月9日起大雪山武陵、八仙山、奧萬大合歡山阿里山、雙流等國家森林遊樂區與阿里山林業鐵路已休園及停駛，請民眾暫勿前往山區並持續關注天氣動態。

林業及自然保育署呼籲，受滯留鋒面及西南氣流影響期間應避免從事山域活動，已在山上活動之民眾，請在安全無虞下儘速下山。

因天氣狀況多變，為保障遊客安全，林業保育署所轄之國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館與林業鐵路等軌道設施，將依氣象情資與場域現況需要休園或停駛，尤其受風雨影響較顯著之中部、南部地區園區，即日起將視天氣預報預警性休園或停駛，以維安全。同時，位處劇烈天氣警報範圍內之自然步道將暫停開放，山屋亦將同時暫停申請入住，所轄各自然保護區域之進入許可亦予以取消，請民眾於出發前往戶外遊憩前，應先查詢當地氣象預報及最新開(休)園資訊。

有關國家森林遊樂區等場域最新開(休)園資訊，可透過林業保育署全球資訊網及林業保育署台灣山林悠遊網查詢。另有關阿里山林業鐵路行駛情形，可至林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站查詢。

森林遊樂區 阿里山 合歡山 豪雨 大雪山 奧萬大 武陵

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根據中央氣象署最新氣象資料顯示，受到滯留鋒面及西南氣流豪雨靠近，預計9日至10日影響台灣，屆時各地山區均有大雨發生機率，尤其南部、中部須留意局部大雨或大豪雨，6月9日起大雪山、武陵、八仙山、奧萬大、合歡山、阿里山、雙流等國家森林遊樂區與阿里山林業鐵路已休園及停駛，請民眾暫勿前往山區並持續關注天氣動態。

雨彈升級南台灣大豪雨 國家級警報狂響 大雷雨影響熱區看這查

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積、淹水。

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