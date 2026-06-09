饕客快筆記！2026台灣米其林指南7月登場 必比登名單這天搶先看

米其林正式宣布《臺灣米其林指南 2026》完整餐廳名單將於7月21日揭曉，並於台北漢來大飯店舉辦年度餐廳慶典。今年適逢《米其林指南》星級評等制度誕生100週年，格外受到全球餐飲界矚目；而深受饕客關注的必比登推介名單，也將提前一週於7月14日率先公布。

《米其林指南》自1926年首度以星級制度表彰優秀餐廳以來，已成為全球最具代表性的餐飲評鑑之一。今年邁入百年里程碑，象徵米其林持續以一致且獨立的評選標準，發掘世界各地值得推薦的餐廳與料理體驗，見證全球餐飲文化的演進與發展。

隨著《臺灣米其林指南》近年持續擴大版圖，評選範圍已涵蓋臺北、臺中、臺南、高雄、新北市、新竹市及新竹縣等七座城市。從Fine Dining精緻餐飲到街頭小吃，從地方風味到新世代主廚對食材與文化的創新詮釋，台灣餐飲產業豐富且多元的樣貌，也透過米其林評選逐步受到國際市場關注。

米其林表示，今年餐廳慶典除了表揚獲獎餐廳與主廚團隊，也希望持續向全球展現台灣餐飲文化的活力與創造力。作為亞洲重要美食目的地之一，台灣不僅擁有深厚的飲食文化底蘊，也持續孕育出兼具創意與國際視野的新世代餐飲人才。

至於廣受消費者喜愛的必比登推介，則將於7月14日率先公布。該獎項主要推薦提供「物有所值」美食體驗的店家，向來被視為觀察地方飲食文化與庶民美食的重要指標，每年公布後都會掀起排隊與朝聖熱潮。

米其林也再次強調，無論星級餐廳或必比登推介，評審員皆以匿名方式進行評鑑，並依循全球一致的五大標準，包括食材品質、烹調技巧、味道融合度、料理個性以及整體與長期的一致性。餐廳裝潢、地點、服務或設施等因素，並不列入正式評分依據。

為讓更多美食愛好者共同參與這場年度盛會，《2026臺灣米其林指南餐廳慶典》也將透過《米其林指南》官方YouTube頻道同步全球直播，邀請世界各地餐飲從業者與饕客一同見證新一年度星級餐廳名單揭曉。