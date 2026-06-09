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哈根達斯「甜點巴士」限時4天起跑！草莓麻糬、巧克力布朗尼新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「草莓麻糬冰淇淋」以酸甜草莓為主調，融入小麻糬增添口感。
「草莓麻糬冰淇淋」以酸甜草莓為主調，融入小麻糬增添口感。

Häagen-Dazs（哈根達斯）今夏以人氣經典甜點為靈感，推出全新冰淇淋口味「草莓麻糬」與「巧克力布朗尼」。另外還打造「甜點巴士」，民眾可以在旅程中品嚐職人打造的限定甜點。

哈根達斯本次推出的「草莓麻糬冰淇淋」以酸甜草莓為主調，並且加入小麻糬增添咀嚼層次，再搭配帶有柚子清香的草莓醬，打造出富含層次的香甜滋味。另款「巧克力布朗尼冰淇淋」則以醇厚巧克力為基底，藏入柔軟濕潤的巧克力布朗尼塊，再搭配微鹹的可可醬，呈現更成熟的巧克力滋味。

為延伸夏季新品的特色，哈根達斯於6月11日至6月14日期間，特別打造今夏限定「甜點巴士」，將於台北車站M4出口公園路出發，邀請消費者一同踏上一場甜點旅程，並邀請法式甜點品牌 SEASON Artisan Pâtissier 創辦人洪守誠，以「巧克力布朗尼」與「提拉米蘇」冰淇淋為靈感，打造限定甜點「幻想歐貝拉－咖啡巧克力巴菲」；部分場次則推出以草莓麻糬冰淇淋為主角的「和風雅韻－草莓麻糬巴菲」，現場亦將開放限量體驗名額，消費者憑指定消費發票及現場號碼牌，即有機會登上哈根達斯甜點巴士。

甜點巴士限定的法式甜點「幻想歐貝拉－咖啡巧克力巴菲」。圖／哈根達斯提供
甜點巴士限定的法式甜點「幻想歐貝拉－咖啡巧克力巴菲」。圖／哈根達斯提供

哈根達斯推出「草莓麻糬」與「巧克力布朗尼」冰淇淋口味。圖／哈根達斯提供
哈根達斯推出「草莓麻糬」與「巧克力布朗尼」冰淇淋口味。圖／哈根達斯提供

哈根達斯打造限定「甜點巴士」。圖／哈根達斯提供
哈根達斯打造限定「甜點巴士」。圖／哈根達斯提供

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