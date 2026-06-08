開幕送和牛三明治！板前燒肉「牛花」插旗台中 吃得到東泉起司天婦羅
主打日本和牛赤身的板前燒肉餐廳「牛花USHIHANA」繼2024年4月於台北開幕後，即將於7月1日正式插旗台中公益路商圈，現已開始試營運。店內除了提供限定套餐外，還推出台中限定的「起司天婦羅」。為慶祝開幕，除了單點品項可享9折優惠，還有「點套餐送和牛三明治」限時優惠。
隨著消費趨勢改變，日本和牛燒肉近年不再刻意追求極致油花，轉而偏好油脂均衡、肉香鮮明的赤身部位。牛花標榜挑選各具特色的日本A5和牛品牌，以套餐型態搭配不同的赤身以及富含油花的霜降部位，並透過「技、火、味」的技術搭配，組合成輕盈且具現代感的用餐體驗。
專為台中店開幕打造的限定套餐，集結最具指標性的厚切牛舌、3款風格迥異的精選和牛部位，還有多款和牛主題餐點。擔任開場的「白和火腿」，選用熟成8個月的和牛火腿切片，搭配哈密瓜與麝香葡萄，並使用特製白和醬串連整體框架，再以魚子醬點綴，兼具熟成肉脂與清甜果香。
「牛臉頰天婦羅」將和牛臉頰天婦羅，搭配由川七、松葉蟹熬煮而成的羹湯，並以枸杞油與酥炸薑絲，口感豐富。「淡麗牛骨拉麵」選用彈牙的特製麵條，搭配由牛骨、雞骨與金華火腿熬煮的高湯，以及牛肉雲吞與時蔬等配料，入口暖心暖胃。
招牌的明星餐點「牛舌」，將炭烤厚切牛舌搭佐由客家桔醬、夏多內白酒醋調配而成的特製桔醬，藉由酸鹹果香凸顯牛舌獨特的彈性與濃郁香氣。套餐內也安排精選肉品三品，其中赤身部位以鹽烤處理，油脂飽滿的霜降部位，則搭配燒肉醬調味，另外還有特選部位串燒，展現和牛多樣性。
套餐中也安排台中限定料理「起司天婦羅」，將切達起司、帕瑪森起司與莫札瑞拉起司製成天婦羅，並鋪上熟成和牛火腿，以及具有台中特色的「東泉辣椒醬美乃滋」，帶來微辣甘甜的在地滋味。開幕期間，套餐中更加碼「和牛三明治」，選用布里歐麵包作為載體，夾入和牛牛排，並以松露美乃滋、淡雪鹽調味，令人滿足。其他還安排生牛肉壽司卷、沙拉、四季春開心果冰淇淋等不同料理，全套採14道式設計，2,880元。
牛花台中店店內規劃多邊形用餐吧台以及全開放式廚房的設計，二樓並以2間輕日式包廂提供私密的用餐氣氛。慶祝牛花台中店試營運啟動，即日起至6月30日止，單點品項及酒水全品項皆享9折優惠；7月1日正式開幕，7月1日至7月31日期間，凡點購套餐即招待「和牛三明治」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。