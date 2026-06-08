《玩具總動員5》電影主題造景 三井OUTLET北中南三地搶先亮相

《玩具總動員5》即將於6月17日上映，MITSUI OUTLET PARK北中南三據點以及Mitsui Shopping Park LaLaport南港，搶先全台推出《玩具總動員5》電影主題造景，讓影迷們搶先合影體驗。

期間限定的《玩具總動員5》主題造景，致敬許多人氣角色和經典元素，像是可以走進邦妮房間主題場景、勇闖西部荒野、或是跟著巴斯光年飛向浩瀚太空，現場還有互動遊戲裝置、任務集章活動與限定快閃店，讓消費者感受玩具總動員的歡樂魅力。

MITSUI OUTLET PARK三據點6月5日至8月30日搶先推出《玩具總動員5》造景，重現電影中的經典世界。接著6月12日至7月13日期間，館內將設有《玩具總動員5》期間限定快閃店。

林口店：林口店以經典場景「邦妮的房間」為靈感，打造六大沉浸式空間，邀請影迷化身玩具角色，重溫邦妮成長中的溫馨點滴。位於Ⅰ館中央廣場的「熟悉的屋簷」，以近五米高造景重現邦妮家經典布置。「今天我當玩具」可走進書櫃後方，以玩具的視角探索房間角落。此外，1:1還原的叉奇現身「玩具結婚了」主題場景。

台中港店：台中港店將美國西部場景搬進館內，展開熱血滿點的牛仔冒險。位於南二口的「西部能量補給站」，結合趣味互動裝置，可挑戰披薩連線任務；南四口「荒野牛仔特訓令」打造牛仔訓練場，可盡情體驗套索任務。

台南店：台南店以「宇宙召集令」為主題，打造未來感玩具宇宙基地。「抱抱能量補給站」五米高超萌抱抱龍主題氣偶坐鎮現場；另有「星際任務接收站」、「著色創意實驗所」讓大小朋友玩樂體驗。

南港LaLaport在7月1日至8月31日，同樣推出《玩具總動員5》主題造景。B1F南廣場化身「熱帶野營基地」，裝滿巴斯光年玩具的神秘貨櫃現身；B1F北廣場打造「冒險前哨站」；一樓服務台上方的「玩具召集總部」，以及中央廣場懸吊的「友情璀璨舞台」，透過繽紛場景展開夏日旅程。

MITSUI OUTLET PARK台中港店《玩具總動員5》造景。圖／台灣三井不動產提供

MITSUI OUTLET PARK台南店造景。圖／台灣三井不動產提供