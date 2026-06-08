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洛杉磯馬里布碼頭走秀 ZEGNA 2027春夏大秀頌揚義大利夏日遷居文化
義大利男裝品牌傑尼亞（ZEGNA）日前於美國洛杉磯馬里布碼頭發表2027春夏男裝系列，藝術總監Alessandro Sartori以「LA VILLEGGIATURA 夏天在別處」為主題，將義大利人特有的夏日遷居文化搬上伸展台，藉由服裝重新詮釋一種介於度假與日常之間的生活哲學。
「Villeggiatura」源於義大利傳統生活方式，意指隨季節更迭遷往另一處居所度過夏日時光。對ZEGNA而言，這不只是旅行，更是一種將生活、家庭與品味一同搬遷的生活儀式。品牌選擇面向太平洋的馬里布碼頭作為秀場背景，海風、陽光與遼闊海岸線，呼應系列所傳達的鬆弛與自在，也延續品牌長年關注自然環境與公共土地保育的理念。
本季設計延續Sartori近年持續深化的奢華休閒語言，輪廓柔軟流動。無論寬鬆西裝或修身剪裁，皆保有輕盈垂墜感，呈現不受拘束的當代男士形象。條紋成為全系列最鮮明的視覺符號，不規則排列的線條如同海風拂過水面的波紋，出現在西裝、襯衫與外套之上，為經典男裝注入夏日節奏。多功能的設計如襯衫配置可拆卸領片，西裝內建隱藏式調節腰帶，多功能雙排扣夾克也進一步發展出更靈活的穿著方式，回應現代男性跨場景的穿衣需求，也讓正式與休閒之間的界線更加模糊。
材質運用同樣展現ZEGNA擅長的面料工藝。亞麻、真絲、泡泡紗、牛仔斜紋布與納帕皮革交錯運用，搭配編織麂皮、毛圈布與條紋提花等豐富肌理，營造兼具舒適與精緻的層次感。色彩則從泳池與海岸景觀汲取靈感，以海藍、水藍、海藻綠等冷色調為主，點綴珊瑚紅、暖褐色與柚木棕，勾勒悠閒而不失活力的夏日風景。
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