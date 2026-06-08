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水晶療癒風潮正夯 S.T. Dupont推出晶洞限量打火機演繹自然工藝之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Ligne2打火機綠色，55,000元。圖／迪生提供
Ligne2打火機綠色，55,000元。圖／迪生提供

療癒經濟儼然成為當下主流生活趨勢，運用水晶、礦石尋求心靈平靜的療癒風潮席捲全球。擁有超過150年歷史的法國精品品牌都彭（S.T. Dupont），順應這股風氣，推出全新晶洞Ligne 2限量打火機系列，將大自然千萬年孕育的晶洞之美，結合頂級法式工藝，打造兼具藝術價值與收藏意義的工藝臻品。

晶洞外表質樸，內部卻佈滿璀璨晶體，每一顆皆是獨一無二的自然藝術品。本次新作以晶洞的紋理、結晶與層次色彩為靈感，一共推出兩款經典配色。藍色款取材自瑪瑙晶洞，深淺藍色交織，勾勒出深海般沉靜氛圍；綠色款靈感源自孔雀石，層疊紋理滿滿自然生機，兩款分別詮釋不同的寧靜意境。系列延續品牌一貫的法國手工製作的精湛工藝，以精密漆藝與金工技術還原礦石立體質感，保留招牌鑽石刻紋、開蓋獨特Cling清脆聲響等經典設計。機身採用黃銅搭配鈀金鍍層，搭載火石點火系統，點燃時為柔和且穩定的雙黃色火焰，輕盈隨身好收納。

Ligne2打火機綠色，55,000元。圖／迪生提供
Ligne2打火機綠色，55,000元。圖／迪生提供

Ligne2打火機藍色款，55,000元。圖／迪生提供
Ligne2打火機藍色款，55,000元。圖／迪生提供

Ligne2打火機藍色款，55,000元。圖／迪生提供
Ligne2打火機藍色款，55,000元。圖／迪生提供

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