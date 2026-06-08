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凱特布蘭琪、SKZ Felix低調愛用款 居然是設計大師打造的LV鋁製行李箱

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
凱特布蘭琪使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供

以旅行箱起家的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）歡慶與有「鬼才」美譽的知名設計師馬克紐森（Marc Newson）合作十週年，正式推出品牌首款鋁製行李箱Horizon Aluminum，以傳統工藝結合先進科技，是專為21是具旅人打造的頂級旅行良伴。

馬克紐森憑藉前衛設計風格享譽國際，代表作為在拍賣會中更屢屢創下天價紀錄的未來主義鋁椅「洛克希德椅」（Lockheed Lounge）。他在2014 年為路易威登設計了一款限量版的仿生形態背包，並自2016年起，為路易威登香水打造專屬玻璃瓶。此次新作延續Horizon系列簡約流暢的設計語言，選用耐用且可無限回收的鋁材，鋁亦是這位設計鬼才最具代表性的材料，不僅致敬品牌十九世紀末為探險家打造鋁製硬箱的歷史，也落實永續理念。

Horizon行李箱系列於2016年推出，紐森是以自身豐富的旅行經驗為靈感的創作，在過去十年已成為路易威登的經典之作。全新Horizon Aluminum為全球首款無鉚釘鋁合金箱體。箱體透過沖壓、雷射切割工藝成型，將品牌經典Monogram圖案壓印於箱面，既作為辨識符號，又強化結構強度。設計團隊捨棄傳統外露鉚釘與鉸鏈，採用超薄框架與隱藏式鉸鏈，一體成型的3D模具工藝讓外觀線條更純粹簡潔。

經過改良調整的內部空間，能輕鬆容納必需品和個人物品。外置拉桿搭配熱成型內層，大幅提升收納空間；加寬避震滾輪與軟質把手，帶來舒適使用體驗。箱體配備TSA認證安全鎖，邊角與提把採用品牌經典皮革點綴，兼具質感與防護力。同系列還推出配套化妝收納箱，設計與工藝和主箱一脈相承。

FELIX使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供
FELIX使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供

Horizon 55鋁製行李箱黑色牛皮飾邊，17萬2,000元。圖／路易威登提供
Horizon 55鋁製行李箱黑色牛皮飾邊，17萬2,000元。圖／路易威登提供

韓星BamBam使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供
韓星BamBam使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供

韓國足球運動員李剛仁使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供
韓國足球運動員李剛仁使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供

王淨使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供
王淨使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供

Vanity Case鋁製化妝收納箱VVN牛皮飾邊，12萬7,000元。圖／路易威登提供
Vanity Case鋁製化妝收納箱VVN牛皮飾邊，12萬7,000元。圖／路易威登提供

Vanity Case鋁製化妝收納箱黑色牛皮飾邊，12萬7,000元。圖／路易威登提供
Vanity Case鋁製化妝收納箱黑色牛皮飾邊，12萬7,000元。圖／路易威登提供

Horizon 55鋁製行李箱VVN牛皮飾邊，17萬2,000元。圖／路易威登提供
Horizon 55鋁製行李箱VVN牛皮飾邊，17萬2,000元。圖／路易威登提供

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