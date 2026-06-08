凱特布蘭琪、SKZ Felix低調愛用款 居然是設計大師打造的LV鋁製行李箱

以旅行箱起家的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）歡慶與有「鬼才」美譽的知名設計師馬克紐森（Marc Newson）合作十週年，正式推出品牌首款鋁製行李箱Horizon Aluminum，以傳統工藝結合先進科技，是專為21是具旅人打造的頂級旅行良伴。

馬克紐森憑藉前衛設計風格享譽國際，代表作為在拍賣會中更屢屢創下天價紀錄的未來主義鋁椅「洛克希德椅」（Lockheed Lounge）。他在2014 年為路易威登設計了一款限量版的仿生形態背包，並自2016年起，為路易威登香水打造專屬玻璃瓶。此次新作延續Horizon系列簡約流暢的設計語言，選用耐用且可無限回收的鋁材，鋁亦是這位設計鬼才最具代表性的材料，不僅致敬品牌十九世紀末為探險家打造鋁製硬箱的歷史，也落實永續理念。

Horizon行李箱系列於2016年推出，紐森是以自身豐富的旅行經驗為靈感的創作，在過去十年已成為路易威登的經典之作。全新Horizon Aluminum為全球首款無鉚釘鋁合金箱體。箱體透過沖壓、雷射切割工藝成型，將品牌經典Monogram圖案壓印於箱面，既作為辨識符號，又強化結構強度。設計團隊捨棄傳統外露鉚釘與鉸鏈，採用超薄框架與隱藏式鉸鏈，一體成型的3D模具工藝讓外觀線條更純粹簡潔。

經過改良調整的內部空間，能輕鬆容納必需品和個人物品。外置拉桿搭配熱成型內層，大幅提升收納空間；加寬避震滾輪與軟質把手，帶來舒適使用體驗。箱體配備TSA認證安全鎖，邊角與提把採用品牌經典皮革點綴，兼具質感與防護力。同系列還推出配套化妝收納箱，設計與工藝和主箱一脈相承。

FELIX使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供

Horizon 55鋁製行李箱黑色牛皮飾邊，17萬2,000元。圖／路易威登提供

韓星BamBam使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供

韓國足球運動員李剛仁使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供

王淨使用LV鋁製行李箱Horizon Aluminum。圖／路易威登提供

Vanity Case鋁製化妝收納箱VVN牛皮飾邊，12萬7,000元。圖／路易威登提供

Vanity Case鋁製化妝收納箱黑色牛皮飾邊，12萬7,000元。圖／路易威登提供