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杜拜巧克力甜甜圈、開心果雪球！ Krispy Kreme、東京巴黎甜點新品登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Krispy Kreme「開心果假期．奢享禮盒」3入優惠價222元。圖／Krispy Kreme提供
Krispy Kreme「開心果假期．奢享禮盒」3入優惠價222元。圖／Krispy Kreme提供

繼去年推出「開心果雙享．Pistachio Duo」後，連鎖甜甜圈「Krispy Kreme」今夏再度以開心果為主題，推出升級版「Deluxe Pistachio 極奢・開心果」系列。其中「開心果流心雪球」外層裹滿開心果雪點粉，打造如雪球般的蓬鬆外觀，內餡則為開心果卡士達，具有乳香與堅果香氣，每顆80元；「杜拜奢享開心果」採因應高人氣的杜拜巧克力，以黑巧克力包覆外層，內餡揉合開心果於卡達伊夫絲，帶有酥脆口感與堅果香氣，每顆80元。

極奢．開心果系列自6月11日至7月15日販售，上市首三日推出LINE好友限定「買1送1」分享券活動，並因應端午連假期間，自6月18日至6月21日期間推出「開心果假期．奢享禮盒」，3入「極奢開心果甜甜圈」原價260元，優惠價222元。

近年韓國興起「紫薯甜點」風潮，東京巴黎甜點今年更首度以天然紫薯取代原有南瓜配方，加上半糖新配方，推出6種口味的「半糖紫薯生甜甜圈」，包括有「生乳酪」、「哈密瓜」、「金下芒果」、「紅心芭樂草莓」、「仲夏夜」、「綜合水果」等不同口味，每個75元起。為慶祝新品上市，6月9日至6月11日期間，限時推出「半糖紫薯生甜甜圈買3送1」優惠活動。

東京巴黎甜點本季也以「杜拜巧克力」為靈感，推出「杜拜巧克力生甜甜圈」，以54%巧克力與可可粉製成巧克力麵糰，外層淋覆開心果巧克力，再鋪上酥脆卡達伊夫絲，打造層層堆疊的豐富口感。內餡則包裹開心果餡與杜拜巧克力絲，擁有濃厚堅果香氣，售價98元。

Krispy Kreme推出「開心果流心雪球」、「杜拜奢享開心果」。圖／Krispy Kreme提供
Krispy Kreme推出「開心果流心雪球」、「杜拜奢享開心果」。圖／Krispy Kreme提供

東京巴黎甜點同步推出「杜拜巧克力生甜甜圈」。圖／東京巴黎甜點提供
東京巴黎甜點同步推出「杜拜巧克力生甜甜圈」。圖／東京巴黎甜點提供

東京巴黎甜點以天然紫薯加上半糖新配方，推出6種口味的「半糖紫薯生甜甜圈」。圖／東京巴黎甜點提供
東京巴黎甜點以天然紫薯加上半糖新配方，推出6種口味的「半糖紫薯生甜甜圈」。圖／東京巴黎甜點提供

杜拜 甜點 巧克力

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