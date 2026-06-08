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愛馬仕的奶油色夢境：洛杉磯Bel Air2026秋冬女裝系列第二篇章大秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕於洛杉磯呈獻由女裝藝術總監Nadège Vanhée呈獻的2026秋冬女裝系列第二篇章。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於洛杉磯呈獻由女裝藝術總監Nadège Vanhée呈獻的2026秋冬女裝系列第二篇章。圖／愛馬仕提供

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）日前於洛杉磯最富盛名的Bel Air山丘，發表了由女裝藝術總監Nadège Vanhée親自操刀的2026秋冬女裝系列「第二篇章」（The Second Chapter）。這場名為「地平線上的輪廓」（Contours on the Horizon）的大秀，是品牌在洛杉磯舉辦的首場女裝秀，以服裝語彙向律動（Movement）與自由致敬。

這場大秀的場地選址與設計本身就是一項壯舉。愛馬仕在Bel Air峽谷的一處觀景台空地上，花了整整三週的時間，從無到有搭建了一座巨大的奶油黃色建築。這座由Maybe Paris與Nadège Vanhée共同構思的建築結構，內部每一吋空間——從天花板、燈具到座椅——都被迷人的淡黃色調所包圍，營造出一種如同海市蜃樓般的魔幻氛圍。

隨著地平線上的霓虹燈光在夕陽餘暉中一一亮起，受邀賓客搭乘黑色接駁小車，沿著Bel Air蜿蜒的山路緩緩攀升，遠離城市喧囂，進入這個懸浮於地平線之上的奶油色夢境。於日暮時分準時開始，建築外巨大的霓虹標誌「SILHOUETTES ON THE HORIZON」與遠方落入太平洋的夕陽，現實與虛構的界線在金黃色的光暈中變得模糊而流動，呼應本季的設計主題：探討服裝創作與舞蹈之間如何透過身體記憶產生共鳴。

Nadège Vanhée深受舞蹈與舞者衣櫥的啟發，從三月巴黎大秀以品牌馬術根源為靈感的設計，轉向了更柔軟、更具身體意識的表達，洋裝成為最重要的單品。她將舞者在排練與演出間的節奏轉化為服裝語言：交叉式的針織上衣 (Cache-cœur) 優雅地包裹並支撐身形，令人聯想到舞者的暖身服；而抓褶胸衣則巧妙地呼應了芭蕾舞鞋柔化後的鞋尖輪廓。她將愛馬仕將品牌靈魂單品絲巾轉化為具備律動感的立體服裝：經典的Soleil de Soie TATTOO圖案方巾，透過縮褶、抓褶與垂墜結構，讓絲巾彷彿自中心輕輕提起，隨後自然釋放為層層流瀉的褶襉，展現出女性氣質中輕盈且感性的面向。

隨著大秀進行，色彩敘事也如同洛杉磯的天空般從黃金時刻過渡到深邃深夜。開場以充滿樂觀精神的黃赭色 (Jaune Flave) 與淡黃色系揭開序幕，象徵加州的陽光。隨後，色彩逐漸轉向濃郁的探戈紅（Rouge Tango），呼應夕陽接近地平線時天空色彩的強烈紅調；接著深邃的帝國綠（Vert Impérial）與帶有亮面光澤的皮革大衣，展現出愛馬仕標誌性的皮革工藝。系列中亦融入了80年代的喇叭褲型以及向加州文化神話致敬的美國西部風格，將牛仔文化的粗獷與法式的精緻皮革工藝完美交融。當夜幕降臨，垂墜刺繡晚裝在黑色緞面與深色絲絨的映襯下熠熠生輝，宛如洛杉磯深夜繁星點點的夜空。

配件部分同樣呈現出律動主題。全新推出的包款強調與身體的動態互動，包括俐落的East-West風格長形包、大型Hobo腋下包，以及錐形三角輪廓的大型托特包。這些包款隨著模特兒步伐自然擺動，呈現出當代女性自在且鬆弛的現代感。緊貼小腿曲線的膝下馬術靴與帶有芭蕾鞋元素的緞面鞋款穿插出現，展現了力量與優雅的並存。

這場盛會吸引了眾多好萊塢巨星與時尚指標共襄盛舉，從流行天后Miley Cyrus、實力派演員Kerry Washington、到自參與走秀的傳奇名模Karen Elson，都為Bel Air的夜晚增添了燦爛星光。

愛馬仕透過這場在山巔發表的第二篇章，成功地將巴黎的工藝靈魂帶到洛杉磯的自由地景中，正如Nadège Vanhée在秀後受外媒訪問時所言：「洛杉磯是一個創造自我、創造新身分的地方。」 這一夜，地平線不再是終點，而是另一場流動旅程的開端。

俐落的East-West風格長形包，可以手拿或手提。圖／愛馬仕提供
俐落的East-West風格長形包，可以手拿或手提。圖／愛馬仕提供

深綠色皮革洋裝。圖／愛馬仕提供
深綠色皮革洋裝。圖／愛馬仕提供

俐落的East-West風格長形包，可以手拿或手提。圖／愛馬仕提供
俐落的East-West風格長形包，可以手拿或手提。圖／愛馬仕提供

絲巾變奏而成的上衣搭配鉚釘裝飾皮革夾克。圖／愛馬仕提供
絲巾變奏而成的上衣搭配鉚釘裝飾皮革夾克。圖／愛馬仕提供

馬術靈感的外套口袋裝飾。圖／愛馬仕提供
馬術靈感的外套口袋裝飾。圖／愛馬仕提供

裝飾鎖頭的水桶包。圖／愛馬仕提供
裝飾鎖頭的水桶包。圖／愛馬仕提供

亮片刺繡垂墜褲裝。圖／愛馬仕提供
亮片刺繡垂墜褲裝。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

以皮革拼接工藝演繹的西部牛仔風格外套。圖／愛馬仕提供
以皮革拼接工藝演繹的西部牛仔風格外套。圖／愛馬仕提供

絲巾變奏而成的上衣搭配鉚釘裝飾皮革夾克。圖／愛馬仕提供
絲巾變奏而成的上衣搭配鉚釘裝飾皮革夾克。圖／愛馬仕提供

奶油般的黃色呼應大秀場地。圖／愛馬仕提供
奶油般的黃色呼應大秀場地。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯呈獻由女裝藝術總監Nadège Vanhée呈獻的2026秋冬女裝系列第二篇章。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於洛杉磯呈獻由女裝藝術總監Nadège Vanhée呈獻的2026秋冬女裝系列第二篇章。圖／愛馬仕提供

乍看運動風格的長褲套裝其實裝飾滿滿亮片與管狀珠繡。圖／愛馬仕提供
乍看運動風格的長褲套裝其實裝飾滿滿亮片與管狀珠繡。圖／愛馬仕提供

凱莉鎖頭裝飾的硬殼手拿包。圖／愛馬仕提供
凱莉鎖頭裝飾的硬殼手拿包。圖／愛馬仕提供

馬術為靈感的皮革上衣與腰帶。圖／愛馬仕提供
馬術為靈感的皮革上衣與腰帶。圖／愛馬仕提供

可可色的柏金包。圖／愛馬仕提供
可可色的柏金包。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

黑色異材質拼接皮革洋裝。圖／愛馬仕提供
黑色異材質拼接皮革洋裝。圖／愛馬仕提供

絲巾圖案成新演繹而成的褲裝。圖／愛馬仕提供
絲巾圖案成新演繹而成的褲裝。圖／愛馬仕提供

黑色垂墜刺繡晚裝讓人想起繁星點綴的無垠夜空。圖／愛馬仕提供
黑色垂墜刺繡晚裝讓人想起繁星點綴的無垠夜空。圖／愛馬仕提供

裝飾金屬鍊帶的愛馬仕In the loop包。圖／愛馬仕提供
裝飾金屬鍊帶的愛馬仕In the loop包。圖／愛馬仕提供

可當做洋裝穿著的柔軟開襟針織衫。圖／愛馬仕提供
可當做洋裝穿著的柔軟開襟針織衫。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

彩色皮革拼接工藝外套。圖／愛馬仕提供
彩色皮革拼接工藝外套。圖／愛馬仕提供

寶石般濃郁的探戈紅褲裝。圖／愛馬仕提供
寶石般濃郁的探戈紅褲裝。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 洛杉磯

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