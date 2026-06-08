愛馬仕的奶油色夢境：洛杉磯Bel Air2026秋冬女裝系列第二篇章大秀

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）日前於洛杉磯最富盛名的Bel Air山丘，發表了由女裝藝術總監Nadège Vanhée親自操刀的2026秋冬女裝系列「第二篇章」（The Second Chapter）。這場名為「地平線上的輪廓」（Contours on the Horizon）的大秀，是品牌在洛杉磯舉辦的首場女裝秀，以服裝語彙向律動（Movement）與自由致敬。

這場大秀的場地選址與設計本身就是一項壯舉。愛馬仕在Bel Air峽谷的一處觀景台空地上，花了整整三週的時間，從無到有搭建了一座巨大的奶油黃色建築。這座由Maybe Paris與Nadège Vanhée共同構思的建築結構，內部每一吋空間——從天花板、燈具到座椅——都被迷人的淡黃色調所包圍，營造出一種如同海市蜃樓般的魔幻氛圍。

隨著地平線上的霓虹燈光在夕陽餘暉中一一亮起，受邀賓客搭乘黑色接駁小車，沿著Bel Air蜿蜒的山路緩緩攀升，遠離城市喧囂，進入這個懸浮於地平線之上的奶油色夢境。於日暮時分準時開始，建築外巨大的霓虹標誌「SILHOUETTES ON THE HORIZON」與遠方落入太平洋的夕陽，現實與虛構的界線在金黃色的光暈中變得模糊而流動，呼應本季的設計主題：探討服裝創作與舞蹈之間如何透過身體記憶產生共鳴。

Nadège Vanhée深受舞蹈與舞者衣櫥的啟發，從三月巴黎大秀以品牌馬術根源為靈感的設計，轉向了更柔軟、更具身體意識的表達，洋裝成為最重要的單品。她將舞者在排練與演出間的節奏轉化為服裝語言：交叉式的針織上衣 (Cache-cœur) 優雅地包裹並支撐身形，令人聯想到舞者的暖身服；而抓褶胸衣則巧妙地呼應了芭蕾舞鞋柔化後的鞋尖輪廓。她將愛馬仕將品牌靈魂單品絲巾轉化為具備律動感的立體服裝：經典的Soleil de Soie TATTOO圖案方巾，透過縮褶、抓褶與垂墜結構，讓絲巾彷彿自中心輕輕提起，隨後自然釋放為層層流瀉的褶襉，展現出女性氣質中輕盈且感性的面向。

隨著大秀進行，色彩敘事也如同洛杉磯的天空般從黃金時刻過渡到深邃深夜。開場以充滿樂觀精神的黃赭色 (Jaune Flave) 與淡黃色系揭開序幕，象徵加州的陽光。隨後，色彩逐漸轉向濃郁的探戈紅（Rouge Tango），呼應夕陽接近地平線時天空色彩的強烈紅調；接著深邃的帝國綠（Vert Impérial）與帶有亮面光澤的皮革大衣，展現出愛馬仕標誌性的皮革工藝。系列中亦融入了80年代的喇叭褲型以及向加州文化神話致敬的美國西部風格，將牛仔文化的粗獷與法式的精緻皮革工藝完美交融。當夜幕降臨，垂墜刺繡晚裝在黑色緞面與深色絲絨的映襯下熠熠生輝，宛如洛杉磯深夜繁星點點的夜空。

配件部分同樣呈現出律動主題。全新推出的包款強調與身體的動態互動，包括俐落的East-West風格長形包、大型Hobo腋下包，以及錐形三角輪廓的大型托特包。這些包款隨著模特兒步伐自然擺動，呈現出當代女性自在且鬆弛的現代感。緊貼小腿曲線的膝下馬術靴與帶有芭蕾鞋元素的緞面鞋款穿插出現，展現了力量與優雅的並存。

這場盛會吸引了眾多好萊塢巨星與時尚指標共襄盛舉，從流行天后Miley Cyrus、實力派演員Kerry Washington、到自參與走秀的傳奇名模Karen Elson，都為Bel Air的夜晚增添了燦爛星光。

愛馬仕透過這場在山巔發表的第二篇章，成功地將巴黎的工藝靈魂帶到洛杉磯的自由地景中，正如Nadège Vanhée在秀後受外媒訪問時所言：「洛杉磯是一個創造自我、創造新身分的地方。」 這一夜，地平線不再是終點，而是另一場流動旅程的開端。

俐落的East-West風格長形包，可以手拿或手提。圖／愛馬仕提供

深綠色皮革洋裝。圖／愛馬仕提供

俐落的East-West風格長形包，可以手拿或手提。圖／愛馬仕提供

絲巾變奏而成的上衣搭配鉚釘裝飾皮革夾克。圖／愛馬仕提供

馬術靈感的外套口袋裝飾。圖／愛馬仕提供

裝飾鎖頭的水桶包。圖／愛馬仕提供

亮片刺繡垂墜褲裝。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

以皮革拼接工藝演繹的西部牛仔風格外套。圖／愛馬仕提供

絲巾變奏而成的上衣搭配鉚釘裝飾皮革夾克。圖／愛馬仕提供

奶油般的黃色呼應大秀場地。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯呈獻由女裝藝術總監Nadège Vanhée呈獻的2026秋冬女裝系列第二篇章。圖／愛馬仕提供

乍看運動風格的長褲套裝其實裝飾滿滿亮片與管狀珠繡。圖／愛馬仕提供

凱莉鎖頭裝飾的硬殼手拿包。圖／愛馬仕提供

馬術為靈感的皮革上衣與腰帶。圖／愛馬仕提供

可可色的柏金包。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

黑色異材質拼接皮革洋裝。圖／愛馬仕提供

絲巾圖案成新演繹而成的褲裝。圖／愛馬仕提供

黑色垂墜刺繡晚裝讓人想起繁星點綴的無垠夜空。圖／愛馬仕提供

裝飾金屬鍊帶的愛馬仕In the loop包。圖／愛馬仕提供

可當做洋裝穿著的柔軟開襟針織衫。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

愛馬仕於洛杉磯2026秋冬女裝系列「第二篇章」。圖／愛馬仕提供

彩色皮革拼接工藝外套。圖／愛馬仕提供