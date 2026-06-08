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百貨年中慶開跑 台南三大商場拚人氣也拚體驗

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南紡購物中心今年年中慶活動至17日，推出「夏拼年中超滿足」，打造集購物、娛樂、運動與潮流於一體的城市嘉年華。圖／南紡購物中心提供
南紡購物中心今年年中慶活動至17日，推出「夏拼年中超滿足」，打造集購物、娛樂、運動與潮流於一體的城市嘉年華。圖／南紡購物中心提供

2026年已過將近一半，近期各家百貨年中慶活動陸續起跑，其中，台南FOCUS時尚流行館今年以「台南好好玩」為主題，打造兼具消費與休閒娛樂的夏季購物盛典；開幕即將滿1年的新光三越小北門店則成為業者上半年帶動會員人數增加的生力軍，成功助攻業績。

FOCUS百貨表示，今年年中慶以「台南好好玩」為主題，即日起至28日，結合購物回饋、品牌抽獎、美食兌換、音樂演出及運動賽事轉播等活動，同時搭上端午連假檔期，祭出「滿3000元最高送1100元」優惠，以及多項滿額贈禮，希望帶動暑期消費熱潮。

FOCUS百貨也說，年中慶期間安排一系列假日活動，包含K-POP隨機舞蹈、才藝競賽、爵士音樂及獨立樂團演出等，並結合微醺市集、運動賽事直播等內容，民眾憑館內消費發票，還可兌換雞蛋糕、香腸等餐飲贈品，讓百貨空間延伸成為城市休閒據點。

新光三越年中慶即日起至21日，其中，新光三越小北門店去年9月正式開幕迄今將滿1年，新光三越提到，今年前5月受惠於台中店回歸及小北門店開幕，帶動來客數與業績；此次年中慶除祭出首波夏季折扣外，也推出「點數慶典」活動，盼透過活動提升會員點數兌換與回流消費。

此外，新光三越小北門店也說，此次年中慶導入潮流快閃與特別企劃，即日起至30日前推出韓國人氣品牌emis獨家快閃，主打棒球帽、帆布袋等韓星同款單品；另攜手1982Kids與好吉拉goodzila打造潮流玩具展至10月底，以夜市小吃為靈感創作怪獸角色與藝術牆，融合台味文化與設計能量，展現年輕潮流與在地創意的跨界魅力。

南紡購物中心表示，今年年中慶至17日，推出「夏拼年中超滿足」活動，全館最高滿5000元送500元回饋，除結合會員卡、聯名卡及LINE Pay加碼優惠外，此次全新APP上線後，也整合會員、點數及票券功能，提升購物便利性。

南紡購物中心提到，檔期期間除有HAPPYFACE、Waltz等新品牌進駐外，也推出adidas 2026 FIFA世界盃主題快閃櫃，同時規畫電競賽、汽車聯展、舞蹈展演、歌唱大賽及攝影展等系列活動，打造集購物、娛樂、運動與潮流於一體的城市嘉年華。

新光三越小北門店攜手1982Kids、好吉拉goodzila打造潮流玩具展，以夜市小吃為靈感創作怪獸角色與藝術牆，融合台味文化與設計能量。圖／新光三越小北門店提供
新光三越小北門店攜手1982Kids、好吉拉goodzila打造潮流玩具展，以夜市小吃為靈感創作怪獸角色與藝術牆，融合台味文化與設計能量。圖／新光三越小北門店提供

新光三越小北門店年中慶活動除「點數慶典」活動外，也攜手1982Kids與好吉拉goodzila打造潮流玩具展，展期將至10月底。圖／新光三越小北門店提供
新光三越小北門店年中慶活動除「點數慶典」活動外，也攜手1982Kids與好吉拉goodzila打造潮流玩具展，展期將至10月底。圖／新光三越小北門店提供

近期各家百貨年中慶活動陸續起跑，其中，台南FOCUS時尚流行館今年以「台南好好玩」為主題，打造兼具消費與休閒娛樂的夏季購物盛典。圖／FOCUS時尚流行館提供
近期各家百貨年中慶活動陸續起跑，其中，台南FOCUS時尚流行館今年以「台南好好玩」為主題，打造兼具消費與休閒娛樂的夏季購物盛典。圖／FOCUS時尚流行館提供

年中慶 百貨 台南

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