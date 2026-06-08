高雄洲際酒店獻上「夏日港灣際遇」 夏季限時優惠76折起

坐落於高雄亞洲新灣區核心的高雄洲際酒店，響應洲際酒店集團（IHG）年度優惠，正式啟動「2026 Summer Sale夏季大促」限時訂房禮遇；同時，更為追求品味的當代旅人加碼推出「夏日港灣際遇」抽獎活動，祭出海外港灣姊妹酒店住宿券，作為頂級加乘禮遇，邀請旅客於南台灣最美港灣，開啟一場質感夏日生活風格提案。

高雄洲際酒店此次響應IHG集團夏季大促，自2026年5月27日至7月15日開放預訂，非會員即享8折優待；針對追求極致品味的IHG優悅會會員，提供專屬解鎖福利，免費加入會員後預訂，即可在原有優惠上再疊加95折，相當於約76折禮遇，即刻入住高雄洲際酒店當代Art Deco風格奢華客房，開啟2026年最從容悠閒的夏日旅程。

高雄洲際酒店同步推出「夏日港灣際遇 Summer Escape from Harbor-to-Harbor」限定抽獎活動。凡於「2026 Summer Sale夏季大促」預訂期間內，透過指定優惠方案完成訂房、於官方社群完成互動報名，並於2026年5月28日至7月16日期間實際入住並完成全額付款之旅客，即符合抽獎資格，有機會獲得跨國港灣住宿券！活動獎項將於2026年7月22日中午12:00公布於高雄洲際酒店官方Facebook。