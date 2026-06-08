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麥當勞「厚鬆餅堡」回來了！外送平台也點得到 珍奶冰炫風同步回歸
多次引起排隊熱潮的麥當勞早餐人氣McGriddles「厚鬆餅堡」即將在6月10日起第三度登台，本次還推出全新口味「香鷄蛋厚鬆餅堡」，並且首度開放外送平台購買。除此之外，2024年首度登場的「珍珠奶茶冰炫風」也將限時回歸，為民眾帶來香甜的滋味。
「麥當勞厚鬆餅堡系列」自6月10日至7月28日期間早餐時段再度登台，並且首度開放外送平台購買。除了經典的「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「火腿蛋厚鬆餅堡」及「豬肉厚鬆餅堡」之外，本次並新增全新「香鷄蛋厚鬆餅堡」，以楓糖風味厚鬆餅搭配酥炸鷄排、滑嫩太陽蛋與切達吉事，帶來全新味覺驚喜，單點79元，薯餅套餐124元。另外「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元；「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。
以珍珠奶茶為設計靈感的「珍珠奶茶冰炫風」，自2024年首度登場。睽違兩年後，將於6月10日至7月28日期間限時回歸。使用阿薩姆紅茶與台茶18號紅玉紅茶調製而成的紅茶醬為基底，拌入奶香冰淇淋中，並添加紅茶珍珠、香酥卡滋脆片增添口感，單點69元。
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