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麥當勞「厚鬆餅堡」回來了！外送平台也點得到　珍奶冰炫風同步回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞珍珠奶茶冰炫風，每杯69元。圖／麥當勞提供
麥當勞珍珠奶茶冰炫風，每杯69元。圖／麥當勞提供

多次引起排隊熱潮的麥當勞早餐人氣McGriddles「厚鬆餅堡」即將在6月10日起第三度登台，本次還推出全新口味「香鷄蛋厚鬆餅堡」，並且首度開放外送平台購買。除此之外，2024年首度登場的「珍珠奶茶冰炫風」也將限時回歸，為民眾帶來香甜的滋味。

「麥當勞厚鬆餅堡系列」自6月10日至7月28日期間早餐時段再度登台，並且首度開放外送平台購買。除了經典的「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「火腿蛋厚鬆餅堡」及「豬肉厚鬆餅堡」之外，本次並新增全新「香鷄蛋厚鬆餅堡」，以楓糖風味厚鬆餅搭配酥炸鷄排、滑嫩太陽蛋與切達吉事，帶來全新味覺驚喜，單點79元，薯餅套餐124元。另外「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐124元；「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐116元。「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐114元。

以珍珠奶茶為設計靈感的「珍珠奶茶冰炫風」，自2024年首度登場。睽違兩年後，將於6月10日至7月28日期間限時回歸。使用阿薩姆紅茶與台茶18號紅玉紅茶調製而成的紅茶醬為基底，拌入奶香冰淇淋中，並添加紅茶珍珠、香酥卡滋脆片增添口感，單點69元。

麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」即將限時回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」即將限時回歸。圖／麥當勞提供

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」第三度登台，並且首度提供外送平台服務。圖／麥當勞提供
麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」第三度登台，並且首度提供外送平台服務。圖／麥當勞提供

麥當勞「厚鬆餅堡」再度登台，並推出全新口味「香鷄蛋厚鬆餅堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞「厚鬆餅堡」再度登台，並推出全新口味「香鷄蛋厚鬆餅堡」。圖／麥當勞提供

厚鬆餅堡 麥當勞 外送

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