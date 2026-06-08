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果粉朝聖必買！Apple Park獨家周邊先登場 復古彩虹大學T、保溫瓶賣爆

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
圓領大學T，售價美金80元。記者黃筱晴／攝影
圓領大學T，售價美金80元。記者黃筱晴／攝影

Apple全球開發者大會WWDC26倒數計時，一系列精彩活動將於台灣時間6月9日凌晨1點以Keynote演講揭開序幕。這場科技盛會不僅吸引全球開發者與媒體朝聖，對於一般民眾與果粉而言，如果此時有機會來到加州庫比提諾，絕不能錯過的必訪地點正是位於總部對面的Apple Park Visitor Center。這裡平常就對大眾開放，除了陳列與一般直營店相同的完整產品線，更設有全球獨家的紀念品販售區，多款專屬設計的服飾與周邊商品只有在這裡才能入手，極具收藏價值。

隨著WWDC大會即將登場，店內近日也悄悄上架了幾款全新周邊商品，這波新品大玩復古簡約風，致敬品牌歷史。其中最受矚目的便是印有經典「Apple」字樣的圓領大學T，字體特別採用了復古的Apple Garamond字型並搭配彩虹配色，讓人一秒重回1980年代的黃金歲月。此外，刺繡上經典彩虹蘋果Logo的鴨舌帽，以百搭帽型成為今年最吸睛的小物，而灰色與白色的新款不鏽鋼保溫瓶，同樣以極簡線條俘虜果粉的心，復古又時尚的設計提袋率超高。

對於已經配備全套Apple科技產品、卻仍想帶點紀念品回家的果粉來說，服飾區絕對能夠滿足需求。現場販售的服裝品項近年越來越豐富，從基本的短袖T恤、長袖大學T到連帽T恤一應俱全，甚至連嬰兒包屁衣都有，據說是非常熱門的新生兒送禮選擇。

除了服飾配件，生活質感小物也是一大亮點。店內長年熱銷的馬克杯，是由日本極簡風格陶瓷品牌HASAMI PORCELAIN跨界打造，將日本傳統陶瓷工藝揉合現代主義，觸感耐看且實用性極高。而今年的焦點新品手提保溫瓶，更在WWDC發表會前1天就賣到缺貨，只能說Apple將設計美學延伸至生活用品的魅力依舊強大。另外還有筆記本與原子筆，更是能讓果粉在書寫時隨時隨地為信仰加值。

據了解，每天都會補新貨但品項不定，且熱門尺碼與明星商品到了當天下午就有可能會賣完，建議想要前往採購的果粉們，不想空手而回的話，記得早上就要前往採購。

原子筆售價美金35元。記者黃筱晴／攝影
原子筆售價美金35元。記者黃筱晴／攝影

筆記本有3種顏色、3種不同尺寸可選擇，售價美金19元起。記者黃筱晴／攝影
筆記本有3種顏色、3種不同尺寸可選擇，售價美金19元起。記者黃筱晴／攝影

位於總部對面的Apple Park Visitor Center是果粉必朝聖的熱門景點。記者黃筱晴／攝影
位於總部對面的Apple Park Visitor Center是果粉必朝聖的熱門景點。記者黃筱晴／攝影

嬰兒包屁衣是新生兒創意送禮首選。記者黃筱晴／攝影
嬰兒包屁衣是新生兒創意送禮首選。記者黃筱晴／攝影

除了服飾配件，生活質感小物也是一大亮點。記者黃筱晴／攝影
除了服飾配件，生活質感小物也是一大亮點。記者黃筱晴／攝影

WWDC Apple 蘋果發表會

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