CORTIS同款洗衣房搬進咖啡店 Vans X NO COFFEE共創黑白風格快閃中山

Vans歡慶60周年，持續透過全球企劃「Off The Wall」展現經典系列Authentic的獨特魅力。今夏Vans特別攜手來自日本福岡的人氣潮流咖啡品牌NO COFFEE，將街頭文化融入咖啡日常，6月13日前在中山商圈打造期間限定快閃店，呈現品牌黑白美學。

這次Vans攜手NO COFFEE中山店打造特色打卡空間，結合Vans經典黑白棋盤格元素與NO COFFEE一貫的簡約黑白風格，以CORTIS形象照裡的場景為靈感重現，將洗衣房搬進咖啡廳。同時宣告CORTIS同款Authentic系列鞋款同步回歸，該系列鞋款於自四月曝光後掀起熱情搶購，六月起將陸續補貨。

紀念這次聯名合作，特別推出期間限定聯名「Off The Malt」1966麥芽特調，名稱靈感取自Vans經典品牌精神「Off The Wall」，運用90年代美國青少年熟悉的Chocolate Malt奶昔為發想，以濃縮咖啡為基底，融合麥芽與香氣濃郁可可，加入無酒精麥芽威士忌糖漿，堆疊出層次的風味輪廓。

除了限定聯名特調飲外，也將Vans經典風格延伸至周邊設計之中，以NO COFFEE人氣角色NO-KUN與 CO-FI CHAN換上Vans T-shirt造型登場，現身聯名貼紙與限定杯套。

活動期間於Vans指定門市或官方網站購買任一Authentic系列鞋款，即可兌換Vans x NO COFFEE限定聯名特調飲品一杯。於NO COFFEE中山店Vans夏日限定快閃店購買限定聯名特調飲品即可獲得限量聯名貼紙一組；憑聯名杯套至Vans南西三越三館，可兌換Vans品牌限定鑰匙圈一個。

【Vans X NO COFFEE限定快閃店】

地址：台北市中山區南京西路15號1樓 ( 新光三越南西三館1樓 )

Vans X NO COFFEE限定快閃店重現洗衣機拍照牆。圖／Vans提供

CORTIS同款熱賣鞋回歸。圖／Vans提供

Vans攜手NO COFFEE中山店打造特色打卡空間，以CORTIS形象照裡的場景為靈感，將洗衣房搬進咖啡廳。圖／Vans提供