世界海洋日宣示轉型！遠雄海洋公園打造海豚守護基地 7月試營運

適逢6月8日世界海洋日，遠雄海洋公園今天發表全新「海豚守護基地（Dolphin Conservation Base）」品牌識別與場域計畫，並宣布將於7月1日啟動試運轉，象徵陪伴無數家庭成長的海豚樂園，正式邁向以動物照護、教育推廣、科學研究與海洋守護為核心新階段。

遠雄海洋公園表示，隨著社會對海洋保育及動物福祉意識持續提升，海洋公園的角色也必須與時俱進，未來園區不再只是觀賞海洋生物的場所，更應成為民眾認識海洋、理解生命並實踐保育的重要平台。

園方指出，成立海豚守護基地是重新思考人與海洋生命關係的重要里程碑，基地將大幅提升動物福利，並結合海豚照護、醫療管理、教育導覽及科學研究等功能，讓遊客深入了解海洋生物的真實需求與保育價值。

未來遊客可透過教育導覽與互動探索活動，近距離認識海豚環境豐富化、健康檢查及保育研究等工作內容，從過去單純「觀看海豚」，進一步轉變為「理解海豚」與參與守護海洋行動。

海豚守護基地將於7月1日展開試運轉，暑假期間陸續推出教育探索內容及守護者計畫，希望透過親身體驗，讓更多孩子與家庭建立海洋保育觀念。

另外，品牌識別由知名設計師馮宇領軍操刀，以字母D為核心概念，融合海豚側臉與守護基地意象，象徵人與海洋生命共生共好的願景。馮宇表示，Logo中呈現一隻受到保護的海豚，展現守護基地所代表的核心價值，希望識別成為台灣海洋保育最有力量的符號。