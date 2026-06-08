麥當勞厚鬆餅堡回來了！首度開放外送、全新口味搶早餐商機
麥當勞人氣早餐商品「厚鬆餅堡系列」將再度回歸。台灣麥當勞宣布，自6月10日起至7月14日早餐時段限時開賣McGriddles「厚鬆餅堡系列」，除了經典的豬肉蛋、火腿蛋及豬肉厚鬆餅堡外，今年更首度推出全新「香鷄蛋厚鬆餅堡」。另外，曾掀起社群熱議的「珍珠奶茶冰炫風」也將睽違兩年回歸，自6月10日起至7月28日限量販售。
厚鬆餅堡是日本麥當勞早餐時段的人氣商品，近年成為不少台灣旅客赴日必吃清單之一。台灣麥當勞繼前兩次限量開賣引發搶購熱潮後，今年第三度引進販售，並新增全新口味搶攻早餐商機。
麥當勞表示，本次厚鬆餅堡系列共推出四款產品，其中全新「香鷄蛋厚鬆餅堡」以楓糖風味厚鬆餅搭配酥炸雞排、太陽蛋與切達起司，主打甜鹹交融口感；經典款則包括「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「火腿蛋厚鬆餅堡」及「豬肉厚鬆餅堡」。
此次厚鬆餅堡系列另一大亮點為首度開放外送平台購買，消費者除可於門市早餐時段購買外，也可透過外送服務在家或辦公室享用期間限定商品。
價格方面，全新「香鷄蛋厚鬆餅堡」與「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點均為79元；「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元；「豬肉厚鬆餅堡」單點69元。活動自6月10日起至7月14日早餐時段供應，售完為止。
除了早餐商品回歸外，麥當勞也同步宣布「珍珠奶茶冰炫風」將重返市場。該產品於2024年首度推出時曾在社群平台引發熱烈討論，此次睽違兩年再度上市，預計自6月10日起販售至7月28日，單點售價69元。
麥當勞指出，「珍珠奶茶冰炫風」以阿薩姆紅茶及台茶18號紅玉紅茶調製紅茶醬，搭配奶香冰淇淋攪拌而成，並加入紅茶珍珠及酥脆餅乾碎片，呈現茶香、奶香與咀嚼口感兼具的特色，瞄準珍奶愛好者與夏季冰品市場需求。
隨著暑假消費旺季即將到來，麥當勞同步祭出兩大高人氣限定商品回歸，預料將再度掀起話題與排隊搶購熱潮。
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