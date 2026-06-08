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Apple WWDC26開發者禮包曝光！滿滿彩蛋藏發表會新功能密碼

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
WWDC26開發者大禮包。記者黃筱晴／攝影
WWDC26開發者大禮包。記者黃筱晴／攝影

Apple WWDC26全球開發者大會即將於台灣時間6月9日凌晨1點以Keynote發表會揭開序幕，預計將揭曉包括新一代作業系統iOS 27、watchOS 27、iPadOS 27、macOS 27、tvOS 27，以及visionOS 27等6大最新作業系統的新功能，可能還會有新硬體驚喜登場。而每年蘋果都會為前來參與盛會的開發者設計一系列周邊紀念品，一起來看看今年又有什麼有趣的新設計！

今年送給開發者與獲獎學生的限定禮袋中，除了印上大大的WWDC字樣的購物袋與金屬水壺，裡面還包含兩組精緻的金屬徽章與一包設計貼紙，細看則會發現裡面充滿了向經典致敬與預告發表會內容的雙關密碼。徽章部分，最具歷史情懷的莫過於戴著彩虹蘋果眼罩的海盜骷髏頭，向1983年麥金塔開發團隊致敬，呼應當時賈伯斯名言「當海盜總比加入海軍好」，而這顆海盜頭在此時出現，似乎正暗示著今年Apple打破藩籬、大膽攜手外部AI夥伴的叛逆精神。

另一款經典彩虹條紋的「5」，則是慶祝Apple即將迎來成立50周年重要里程碑的代表。而最讓老果粉驚喜的，則是1980年代麥金塔經典吉祥物「狗牛Clarus」的現身。

貼紙系列圖騰的暗示似乎更加直白，巨大的雙眼emoji，可能暗示了iOS 27中全新Siri 2.0所具備的「螢幕感知與內容理解」能力，一眼看懂用戶心思。星星與雲朵大爆炸，則可能象徵著Apple Intelligence生態豐富度與開放性的全面爆發。

另外還出現了加州州花「加州罌粟花」與「飛碟」貼紙，幽默指稱舉辦實體盛會的加州Apple Park總部，而閃閃發亮的WWDC26貼紙，則完美呼應了大會「All systems glow」的主視覺標語。看完是不是越來越期待明年凌晨的發表會內容了呢！

WWDC26開發者大禮包。記者黃筱晴／攝影
WWDC26開發者大禮包。記者黃筱晴／攝影

WWDC26開發者大禮包。記者黃筱晴／攝影
WWDC26開發者大禮包。記者黃筱晴／攝影

WWDC Apple

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