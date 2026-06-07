快訊

火勢驚人！新竹市住宅4樓竄惡火濃煙密布 5樓2人受困救援中

雨彈狂炸！15縣市發布豪雨特報「持續下到晚間」低窪地區慎防淹水

新北土城警查毒品遭嫌犯衝撞 「開16槍攔截」圍捕逮人

芒果蛋糕、楊枝甘露鬆餅！3間夏季限定「芒果系甜點」吃得到滿滿芒果

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
LADY KELLY推出芒果鮮奶油蛋糕、冰心芒果捲、芒果塔。圖／LADY KELLY提供
LADY KELLY推出芒果鮮奶油蛋糕、冰心芒果捲、芒果塔。圖／LADY KELLY提供

喜歡吃芒果嗎？隨著芒果季到來，BAC推出全新限定蛋糕「夏之浪芒果蛋糕」，蛋糕表層與夾餡皆加入大塊鮮切芒果，用量較過去增加22%，堆疊出飽滿鮮甜的滋味。蛋糕體選用柔軟的湯種巧克力戚風，再搭配百香果餡，共同營造出明亮舒爽的夏日景色，每個6吋，售價1,090元。

甜點品牌「LADY KELLY」今夏以芒果為主題，推出三款限定新品。「芒果鮮奶油蛋糕」使用柔軟的戚風蛋糕，夾入台灣芒果丁與日本鮮奶油，具有酸甜果香與細膩乳香，每個750元。「冰心芒果捲」內餡融合芒果丁與自製芒果卡士達，搭配以燙麵工法處理的黃金戚風蛋糕，襯托芒果本身的香甜與果肉口感，冷藏或退冰品嚐各有不同風味，每個550元。同步登場的「芒果塔」使用白乳酪卡士達為餡料基底，再加入以法國果泥製成的芒果庫利與百香果庫利，頂部並鋪滿芒果果塊，3.5吋280元、6吋1,380元。

「Woosa洋食鬆餅屋」自6月9日起，再度推出夏季限定「楊枝甘露冰淇淋鬆餅」與「鮮柚楊枝甘露」。其中「楊枝甘露冰淇淋鬆餅」使用蓬鬆柔軟的雲の鬆餅，鋪上新鮮芒果與紅葡萄柚果肉，搭配西米露、芒果安格斯醬、香草冰淇淋等配料，呈現酸爽香甜的南洋風情。「鮮柚楊枝甘露」則以新鮮芒果、葡萄柚等配料，展現夏季限定的滋味。除此之外，本季也推出「芭娜娜蘋果冰淇淋鬆餅」，運用香蕉果泥、新鮮香蕉與特製蘋果柳橙西打醬、香草冰淇淋與香蕉安格斯醬等配料，堆疊出溫柔濃郁的水果甜香。

BAC推出全新限定蛋糕「夏之浪芒果蛋糕」。圖／BAC提供
BAC推出全新限定蛋糕「夏之浪芒果蛋糕」。圖／BAC提供

Woosa再度推出「楊枝甘露冰淇淋鬆餅」。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供
Woosa再度推出「楊枝甘露冰淇淋鬆餅」。圖／Woosa洋食鬆餅屋提供

芒果 甜點 巧克力

延伸閱讀

切開全是芒果！夏季限定甜點大集合 最便宜62元就能吃

端午神級甜點回歸！星巴克「楊枝甘露」、「西西里咖啡」首度變身冰粽

芒果果皮「甜到出蜜」？果農急喊千萬別舔：恐致皮膚過敏

15種夢幻口味！永康街「Maison Vanille瑪德蓮」吃得到4種香草、馬告

相關新聞

遭影射使用「合成素肉」！鬍鬚張官方聲明反擊 粉絲：一定要提告

有網友近日於threads上發文，暗喻有餐飲業者的排骨使用「合成素肉」，引起網友們的熱烈討論。對此，遭影射的知名連鎖小吃「鬍鬚張」也發表聲明反擊，指出「唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，並非重組肉產品。原料皆向合格供應商採購，具備產地、屠宰及檢驗相關證明文件，符合食品安全法規。」對於官方說法，粉絲也表示「請捍衛商譽 一定要提告」、「支持提告 以正視聽」

芒果蛋糕、楊枝甘露鬆餅！3間夏季限定「芒果系甜點」吃得到滿滿芒果

喜歡吃芒果嗎？隨著芒果季到來，BAC推出全新限定蛋糕「夏之浪芒果蛋糕」，蛋糕表層與夾餡皆加入大塊鮮切芒果，用量較過去增加22%，堆疊出飽滿鮮甜的滋味。蛋糕體選用柔軟的湯種巧克力戚風，再搭配百香果餡，共同營造出明亮舒爽的夏日景色，每個6吋，售價1,090元。

更多玩法！Insta360 Luna Ultra可拆卸遙控螢幕、頭部追蹤功能超吸睛

運動相機品牌Insta360宣布與徠卡再度攜手合作，推出全新旗艦級雙鏡頭雲台相機Luna Ultra，預計將於6月中旬正式在台灣上市。新機以雙鏡頭影像系統、模組化設計及AI三晶片架構為主要亮點，瞄準專業影音創作者與高階Vlog市場，也被視為今年行動影像領域討論度極高的新品之一。

博世首推專業手工具與VDE絕緣系列 20年保固搶攻職人與DIY市場

全球電動工具品牌博世正式在台發表全新「專業手工具」與「專業VDE絕緣手工具」系列，首度將產品版圖從電動工具延伸至手工具市場，除鎖定專業技師、電機工程與工業維修族群，也瞄準3C科技玩家、模型組裝愛好者及居家修繕需求，提供更完整的工具解決方案，並祭出長達20年保固作為品質承諾。

家樂福「泰美味」開跑 金枕頭榴槤、新鮮山竹產地直送…集章再送椰子水

隨著夏日氣溫攀升，酸辣開胃的泰式料理在台灣人最愛的異國美食中高居前三名。量販通路家樂福連續5年推出泰國美食商品展，今年再度與DITP泰國國際貿易促進局（泰國商務處）強強聯手，即日起推出引人矚目的「泰美味」主題食展，精選引進近30款道地商品與產地直送生鮮，更因應現代人「快自煮」需求，重磅推出多款冷凍即食料理包，讓饕客只要簡單覆熱，就能在餐桌上還原道地美味。

《妳最後留下的歌》不只生離死別！兩顆破碎心靈的平凡創作更催淚

電影《妳最後留下的歌》探討青年戀情中的缺陷與互補，特別描寫女主角的閱讀障礙。演員生見愛瑠的演出驚艷，配樂感人。儘管情感濃度高，有觀眾感覺刻意催淚，但仍能觸動喜愛日系純愛電影的觀眾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。