芒果蛋糕、楊枝甘露鬆餅！3間夏季限定「芒果系甜點」吃得到滿滿芒果

喜歡吃芒果嗎？隨著芒果季到來，BAC推出全新限定蛋糕「夏之浪芒果蛋糕」，蛋糕表層與夾餡皆加入大塊鮮切芒果，用量較過去增加22%，堆疊出飽滿鮮甜的滋味。蛋糕體選用柔軟的湯種巧克力戚風，再搭配百香果餡，共同營造出明亮舒爽的夏日景色，每個6吋，售價1,090元。

甜點品牌「LADY KELLY」今夏以芒果為主題，推出三款限定新品。「芒果鮮奶油蛋糕」使用柔軟的戚風蛋糕，夾入台灣芒果丁與日本鮮奶油，具有酸甜果香與細膩乳香，每個750元。「冰心芒果捲」內餡融合芒果丁與自製芒果卡士達，搭配以燙麵工法處理的黃金戚風蛋糕，襯托芒果本身的香甜與果肉口感，冷藏或退冰品嚐各有不同風味，每個550元。同步登場的「芒果塔」使用白乳酪卡士達為餡料基底，再加入以法國果泥製成的芒果庫利與百香果庫利，頂部並鋪滿芒果果塊，3.5吋280元、6吋1,380元。

「Woosa洋食鬆餅屋」自6月9日起，再度推出夏季限定「楊枝甘露冰淇淋鬆餅」與「鮮柚楊枝甘露」。其中「楊枝甘露冰淇淋鬆餅」使用蓬鬆柔軟的雲の鬆餅，鋪上新鮮芒果與紅葡萄柚果肉，搭配西米露、芒果安格斯醬、香草冰淇淋等配料，呈現酸爽香甜的南洋風情。「鮮柚楊枝甘露」則以新鮮芒果、葡萄柚等配料，展現夏季限定的滋味。除此之外，本季也推出「芭娜娜蘋果冰淇淋鬆餅」，運用香蕉果泥、新鮮香蕉與特製蘋果柳橙西打醬、香草冰淇淋與香蕉安格斯醬等配料，堆疊出溫柔濃郁的水果甜香。

BAC推出全新限定蛋糕「夏之浪芒果蛋糕」。圖／BAC提供