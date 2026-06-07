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更多玩法！Insta360 Luna Ultra可拆卸遙控螢幕、頭部追蹤功能超吸睛
運動相機品牌Insta360宣布與徠卡再度攜手合作，推出全新旗艦級雙鏡頭雲台相機Luna Ultra，預計將於6月中旬正式在台灣上市。新機以雙鏡頭影像系統、模組化設計及AI三晶片架構為主要亮點，瞄準專業影音創作者與高階Vlog市場，也被視為今年行動影像領域討論度極高的新品之一。
Luna Ultra搭載由徠卡聯合研發的1英吋8K主鏡頭，能提供高解析度畫質與豐富細節表現，同時加入超級長焦鏡頭設計，最高支援12倍變焦，讓使用者能依照不同拍攝需求靈活切換焦段，突破傳統口袋相機的構圖限制。機身內建由高通旗艦晶片與雙專業影像晶片組成的AI三晶片系統，透過強大運算能力提升影像處理效能，即使在低光源環境下也能有效降噪，拍攝出清晰夜景畫面。此外，相機支援機內直接輸出4K美顏影片，可呈現自然通透的膚質效果，減少後製修圖需求，滿足日常紀錄與專業創作需求。
除了影像規格全面升級，Luna Ultra最大的特色之一在於機身標配2英吋OLED可拆卸圖傳遙控螢幕，拆下後即可作為遠距離圖傳控制器使用，方便創作者在特殊機位或遠端拍攝時即時監看畫面，大幅提升拍攝彈性。
在周邊配件方面，Insta360也將推出第一人稱頭部追蹤模組，可即時同步使用者頭部動作，讓鏡頭隨視線方向靈活移動，打造更具臨場感的第一人稱拍攝體驗。這項創新配件不僅解放雙手，也讓單人創作者能輕鬆完成更具沉浸感的運鏡效果。
為讓消費者搶先體驗新機魅力，Insta360將於6月10日至6月21日在台北信義區新光三越A13室外，以及6月18日至6月28日在台中新光三越台中中港店1樓戶外空間舉辦Luna Ultra快閃店活動。現場除提供新機實機體驗外，也將開放預購，目前銷售價格、上市日期都還未定。
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