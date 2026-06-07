快訊

獨／身家好幾個億！王中平全說了 爆30年玉女妻離家出走

竹科用水無虞 石門水庫進帳2,290萬噸 寶山、寶二也將滿庫

高雄新建大樓工安意外 30歲工人17樓墜6樓頭撕裂傷送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

博世首推專業手工具與VDE絕緣系列 20年保固搶攻職人與DIY市場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
專業VDE絕緣手工具系列，因應快速成長電力工程與新能源產業需求。記者黃筱晴／攝影
專業VDE絕緣手工具系列，因應快速成長電力工程與新能源產業需求。記者黃筱晴／攝影

全球電動工具品牌博世正式在台發表全新「專業手工具」與「專業VDE絕緣手工具」系列，首度將產品版圖從電動工具延伸至手工具市場，除鎖定專業技師、電機工程與工業維修族群，也瞄準3C科技玩家、模型組裝愛好者及居家修繕需求，提供更完整的工具解決方案，並祭出長達20年保固作為品質承諾。

博世表示，新推出的專業手工具系列涵蓋鉗類、起子、扳手、測量工具及多功能工具等品項，採用高強度材質與精密製程設計，提升耐磨耗與抗衝擊能力，能因應長時間、高頻率施工環境需求。同時導入防滑握柄與人體工學設計，降低長時間使用造成的疲勞感，提升操作穩定性與工作效率。

隨著電力工程、智慧家居及新能源產業持續發展，博世也同步推出專業VDE絕緣手工具系列，包含絕緣起子、尖嘴鉗、斜口鉗及水管鉗等產品。全系列通過10,000V測試，符合IEC 60900國際標準並取得VDE認證，可提供最高1,000V安全防護，協助電工作業人員在活電環境中提升施工安全。產品並採用高辨識度雙色絕緣包覆設計及耐衝擊、耐高溫材質，以因應嚴苛工作環境需求。

博世指出，所有專業手工具及VDE絕緣手工具皆納入20年保固服務，展現深耕專業市場的決心。未來也將持續擴大產品布局，預計2026年推出300項專業手工具產品、2027年增至500項，並於2029年累計達700項品項，涵蓋電工、維修、機械、安裝及精密作業等多元應用領域。

同步推出300個專業手工具品項，滿足不同使用情境需求。圖／BOSCH提供
同步推出300個專業手工具品項，滿足不同使用情境需求。圖／BOSCH提供

博世首推出專業手工具系列，打造兼具耐用性、安全性與人體工學設計的完整工具解決方案。圖／BOSCH提供
博世首推出專業手工具系列，打造兼具耐用性、安全性與人體工學設計的完整工具解決方案。圖／BOSCH提供

品牌 製程

延伸閱讀

強生攜手國防醫學大學 打造國內首座先進製程前導藥廠

台化等老牌傳產企業拚轉型 接軌AI新科技

力積電咬AI電力商機

台新銀獲選一站式外籍人士金融服務示範銀行 打造國際人才友善環境

相關新聞

遭影射使用「合成素肉」！鬍鬚張官方聲明反擊 粉絲：一定要提告

有網友近日於threads上發文，暗喻有餐飲業者的排骨使用「合成素肉」，引起網友們的熱烈討論。對此，遭影射的知名連鎖小吃「鬍鬚張」也發表聲明反擊，指出「唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，並非重組肉產品。原料皆向合格供應商採購，具備產地、屠宰及檢驗相關證明文件，符合食品安全法規。」對於官方說法，粉絲也表示「請捍衛商譽 一定要提告」、「支持提告 以正視聽」

博世首推專業手工具與VDE絕緣系列 20年保固搶攻職人與DIY市場

全球電動工具品牌博世正式在台發表全新「專業手工具」與「專業VDE絕緣手工具」系列，首度將產品版圖從電動工具延伸至手工具市場，除鎖定專業技師、電機工程與工業維修族群，也瞄準3C科技玩家、模型組裝愛好者及居家修繕需求，提供更完整的工具解決方案，並祭出長達20年保固作為品質承諾。

家樂福「泰美味」開跑 金枕頭榴槤、新鮮山竹產地直送…集章再送椰子水

隨著夏日氣溫攀升，酸辣開胃的泰式料理在台灣人最愛的異國美食中高居前三名。量販通路家樂福連續5年推出泰國美食商品展，今年再度與DITP泰國國際貿易促進局（泰國商務處）強強聯手，即日起推出引人矚目的「泰美味」主題食展，精選引進近30款道地商品與產地直送生鮮，更因應現代人「快自煮」需求，重磅推出多款冷凍即食料理包，讓饕客只要簡單覆熱，就能在餐桌上還原道地美味。

《妳最後留下的歌》不只生離死別！兩顆破碎心靈的平凡創作更催淚

電影《妳最後留下的歌》探討青年戀情中的缺陷與互補，特別描寫女主角的閱讀障礙。演員生見愛瑠的演出驚艷，配樂感人。儘管情感濃度高，有觀眾感覺刻意催淚，但仍能觸動喜愛日系純愛電影的觀眾。

全國電子「618來店省到發」年中慶開跑！指定大家電限時69折起

迎接年中最大購物檔期，全國電子即日起至6月21日推出「618來店省到發」年中慶活動，集結空調、冰箱、洗衣機、電視、廚房家電、手機、筆電與生活家電等全館商品限時優惠，搭配政府節能補助、品牌加碼回饋，活動期間更推出「家電滿額1元加購」活動，凡達指定消費門檻，即可超值價格加購品牌家電、生活用品及人氣商品。

早午餐控看過來！pastaio noodle café進駐東區 極厚法式吐司必吃

人氣義式餐廳PASTAIO旗下副牌「pastaio noodle café」，繼台北敦北首店引爆話題後，以主打「全日早午餐」的忠孝二店，正式進駐台北東區，將營業時間提早至上午九點，讓生活特有的儀式感能從白天一路延續至夜晚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。