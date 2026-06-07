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博世首推專業手工具與VDE絕緣系列 20年保固搶攻職人與DIY市場
全球電動工具品牌博世正式在台發表全新「專業手工具」與「專業VDE絕緣手工具」系列，首度將產品版圖從電動工具延伸至手工具市場，除鎖定專業技師、電機工程與工業維修族群，也瞄準3C科技玩家、模型組裝愛好者及居家修繕需求，提供更完整的工具解決方案，並祭出長達20年保固作為品質承諾。
博世表示，新推出的專業手工具系列涵蓋鉗類、起子、扳手、測量工具及多功能工具等品項，採用高強度材質與精密製程設計，提升耐磨耗與抗衝擊能力，能因應長時間、高頻率施工環境需求。同時導入防滑握柄與人體工學設計，降低長時間使用造成的疲勞感，提升操作穩定性與工作效率。
隨著電力工程、智慧家居及新能源產業持續發展，博世也同步推出專業VDE絕緣手工具系列，包含絕緣起子、尖嘴鉗、斜口鉗及水管鉗等產品。全系列通過10,000V測試，符合IEC 60900國際標準並取得VDE認證，可提供最高1,000V安全防護，協助電工作業人員在活電環境中提升施工安全。產品並採用高辨識度雙色絕緣包覆設計及耐衝擊、耐高溫材質，以因應嚴苛工作環境需求。
博世指出，所有專業手工具及VDE絕緣手工具皆納入20年保固服務，展現深耕專業市場的決心。未來也將持續擴大產品布局，預計2026年推出300項專業手工具產品、2027年增至500項，並於2029年累計達700項品項，涵蓋電工、維修、機械、安裝及精密作業等多元應用領域。
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