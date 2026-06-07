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家樂福「泰美味」開跑 金枕頭榴槤、新鮮山竹產地直送…集章再送椰子水

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
現場也有販售已經處理好的金枕頭榴槤，帶回家就能直接吃。記者黃筱晴／攝影
現場也有販售已經處理好的金枕頭榴槤，帶回家就能直接吃。記者黃筱晴／攝影

隨著夏日氣溫攀升，酸辣開胃的泰式料理在台灣人最愛的異國美食中高居前三名。量販通路家樂福連續5年推出泰國美食商品展，今年再度與DITP泰國國際貿易促進局（泰國商務處）強強聯手，即日起推出引人矚目的「泰美味」主題食展，精選引進近30款道地商品與產地直送生鮮，更因應現代人「快自煮」需求，重磅推出多款冷凍即食料理包，讓饕客只要簡單覆熱，就能在餐桌上還原道地美味。

泰國商務處處長李佩佩表示，此次與家樂福合作，希望讓台灣消費者品嚐到來自泰國的優質食品，特別是深受歡迎、風味獨特的泰國水果。

今年家樂福強力推薦多款社群爆紅的冷凍即食料理，包含「德利茂經典火山排骨」，以檸檬酸香結合辣椒爆鮮，每盒特價268元；同品牌亦推出精選道地打拋葉快炒的「打拋豬」、溫潤微辣的「綠咖哩雞」與金黃酥脆的「泰式椒麻雞」，每盒僅需248元。

生鮮蔬果則主打產期直航直送，「泰國空運盒裝山竹」每盒約350克特價299元，另有果肉飽滿的「金枕頭榴槤」特價每台斤228元，以及「泰國香水椰子」特價每粒75元，滿足愛好者水果癮。

除了豐富的商品，家樂福更祭出限時會員福利。即日起至6月16日前，顧客單筆購買泰國週主題生鮮或雜貨，每滿300元即可獲得APP電子章1枚，集滿5個章即可免費兌換價值294元的「COCOMAX椰子水500毫升」一組（共6瓶），全台限量6,000瓶。

同時，現場加碼放送豐富的泰國必買零食促銷，「樂天小熊餅泰式奶茶口味家庭號」特價139元，超人氣「泰國頭等艙梅子/MAG MAG芒果還魂梅」享2件省更多優惠，平均一件只要139元，另有各類異國醬料與調理包全面8折至9折起，打造夏日最澎湃的泰式購物節。

以傳統泰國宮廷舞蹈為「泰美味」活動揭開序幕。記者黃筱晴／攝影
以傳統泰國宮廷舞蹈為「泰美味」活動揭開序幕。記者黃筱晴／攝影

樂天小熊餅泰式奶茶家庭號系列，原價199元，特價139元。記者黃筱晴／攝影
樂天小熊餅泰式奶茶家庭號系列，原價199元，特價139元。記者黃筱晴／攝影

家樂福泰國週活動精選引進近30款泰國道地風味商品與產地直送特色生鮮蔬果，同步推出多款即時冷凍料理包。圖／家樂福提供
家樂福泰國週活動精選引進近30款泰國道地風味商品與產地直送特色生鮮蔬果，同步推出多款即時冷凍料理包。圖／家樂福提供

果肉飽滿綿密的「金枕頭榴槤」家樂福今年進貨量創新高。記者黃筱晴／攝影
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團購爆款MAG MAG還魂梅今年新推出芒果口味。記者黃筱晴／攝影
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泰國商務處精心推薦泰國香水椰子#32，天然清甜，夏日消暑解渴首選。記者黃筱晴／攝影
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泰國 家樂福 台灣人

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