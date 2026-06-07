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遭影射使用「合成素肉」！鬍鬚張官方聲明反擊 粉絲：一定要提告

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
遭網友暗喻使用合成素肉，鬍鬚張發表聲明反擊。圖／本報系資料庫
遭網友暗喻使用合成素肉，鬍鬚張發表聲明反擊。圖／本報系資料庫

有網友近日於threads上發文，暗喻有餐飲業者的排骨使用「合成素肉」，引起網友們的熱烈討論。對此，遭影射的知名連鎖小吃「鬍鬚張」也發表聲明反擊，指出「唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，並非重組肉產品。原料皆向合格供應商採購，具備產地、屠宰及檢驗相關證明文件，符合食品安全法規。」對於官方說法，粉絲也表示「請捍衛商譽 一定要提告」、「支持提告 以正視聽」

根據該名網友貼文，內容指出「有誰可以告訴我鬍XX的唐山排骨是改成素的嗎？今天吃到一半發現怎麼口感特別軟仔細看怎麼感覺像是合成的素肉，請問哪裡有一絲一絲的咀嚼感」貼文一出，立刻引起許多網友討論，甚至還引起餐酒館粉絲頁分享，表示「其實這本是大型餐飲集團為了利益考量而誕生的產品，cost down很正常」不過在引起討論之後，threads上的原始貼文已於上午關閉，無法繼續查看。

遭網友影射的鬍鬚張，今日（6月7日）發表聲明，指出「唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，並非重組肉產品。」，公告中也表示「原料皆向合格供應商採購，具備產地、屠宰及檢驗相關證明文件，符合食品安全法規。相關資料均可提供主管機關查」同時聲明並表示，請勿轉傳未經查證之資訊，以免造成誤解。針對散步不實內容而影響本公司商譽之行為，我們要求相關發文者立即更正，本公司已進行蒐證，並保留一切法律追訴權利。

【鬍鬚張-聲明公告】

近日網路流傳有關鬍鬚張唐山里肌豬排之不實訊息，特此說明：

✔ 唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，並非重組肉產品。

✔ 原料皆向合格供應商採購，具備產地、屠宰及檢驗相關證明文件，符合食品安全法規。

✔ 相關資料均可提供主管機關查驗。

請勿轉傳未經查證之資訊，以免造成誤解。

針對散步不實內容而影響本公司商譽之行為，我們要求相關發文者立即更正，本公司已進行蒐證，並保留一切法律追訴權利。

感謝消費者長期支持與信任。

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