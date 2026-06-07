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《妳最後留下的歌》不只生離死別！兩顆破碎心靈的平凡創作更催淚

聯合新聞網／ 若鯨
妳最後留下的歌／劇照
妳最後留下的歌／劇照

《妳最後留下的歌》承襲了三木孝浩導演一貫的唯美日系純愛風格...

在刻畫「缺陷與互補」的青年戀情上表現值得讚許，尤其是對女主角「發展性閱讀障礙」在數位社交時代所面臨的困境，有細緻卻不落俗套的描寫。

兩位主角共同創造「專屬形狀與符號」來克服文字障礙的互動，散發極具感染力的清純浪漫。

妳最後留下的歌／劇照
妳最後留下的歌／劇照

此外，演員生見愛瑠為此戲苦練一年多的聲樂與吉他，在劇中展現的清澈歌聲與樂團震撼力，是全片最亮眼之處。

但缺點也很明顯...

同時放入發展性閱讀障礙、夢想追尋、生離死別...等元素，要描述的東西及想給觀眾的情緒濃度非常高。

或許有些人會被深深打動，但個人總覺得有些太刻意...堆疊橋段，甚至有種「眼淚被安排好」的感覺（略有催淚公式感）。

妳最後留下的歌／劇照
妳最後留下的歌／劇照

《妳最後留下的歌》本人認為非那種看完會震撼好幾天的催淚神作，但如果就喜歡《餘命10年》或《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》這類充滿遺憾美的日系純愛電影，那這部片大概率會擊中你的心。

全片最動人的地方，其實不是生離死別，而是兩個缺少了重要一部分的人，在那些平凡日子裡一起創作、互相填補。

妳最後留下的歌／劇照
妳最後留下的歌／劇照

雖生命終有盡頭，但彼此曾共同留下的文字、旋律與記憶，仍然會代替離開的人，在這個世界上繼續活著。

日式悲戀氛圍，搭配上極具感染力的動聽配樂，依然能觸動熱愛純愛電影的觀眾。

◎感謝 若鯨 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

若鯨

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