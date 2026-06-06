全國電子「618來店省到發」年中慶開跑！指定大家電限時69折起

迎接年中最大購物檔期，全國電子即日起至6月21日推出「618來店省到發」年中慶活動，集結空調、冰箱、洗衣機、電視、廚房家電、手機、筆電與生活家電等全館商品限時優惠，搭配政府節能補助、品牌加碼回饋，活動期間更推出「家電滿額1元加購」活動，凡達指定消費門檻，即可超值價格加購品牌家電、生活用品及人氣商品。

近期節能家電補助進入倒數階段，全國電子指定空調、冰箱享限時優惠價外，再搭配政府節能補助及貨物稅減徵，讓消費者換機更有感。活動期間指定空調享9折優惠，並提供總統級精緻安裝服務與延長保固方案；冰箱、洗衣機同步祭出品牌優惠及加碼贈品。

迎接暑假與居家娛樂旺季，全國電子同步推出電視年中出清活動，指定品牌4K、Mini LED、OLED與Google TV機種全面優惠，限時電視出清最低下殺39折起。活動期間購買指定電視除享優惠價外，還可獲得品牌加碼好禮及現金回饋，其中指定機種最高可享10%現金回饋，指定電視加購電視延長保固享會員點數回饋。近年大型電視已成為家庭娛樂核心設備，隨著串流影音、運動賽事與遊戲需求持續成長，65吋以上大尺寸電視銷售表現亮眼，全國電子也趁618檔期推出多款熱銷機種優惠。

活動期間於全國電子購買指定熱水器、抽油煙機、瓦斯爐、洗碗機及淨水設備等廚衛家電，除可享最高3,000元補助外，再加碼濾心享10%現金回饋。此外，購買指定商品還可參加好禮3選1活動，最高可獲得SNOOPY餐廚用品、BRITA濾水壺或舒眠羽絲被等贈品。

AI應用需求持續升溫，全國電子同步推出「解鎖AI新世界」活動，集結ASUS、Acer、MSI、Lenovo等品牌AI筆電與電競筆電，指定筆電機種現省萬元起。同時Samsung Galaxy系列手機祭出最高萬元優惠，搭配指定資費方案及品牌回饋活動；Apple iPhone、iPad、MacBook及熱門平板推出限時優惠方案。

小家電也有限時雙重優惠，指定商品最低5折起，更加碼推出「指定廚電商品享最高10%現金回饋」活動。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

全國電子同步推出「解鎖AI新世界」活動，指定筆電機種限時現省萬元起。圖／全國電子提供

全國電子「618來店省到發」年中慶活動，指定空調、冰箱享限時優惠價。圖／全國電子提供

全國電子「廚衛節能升級．全國大補貼」限時享最高3,000元補助，購買指定商品還可參加好禮3選1活動。圖／全國電子提供

全國電子即日起至6月21日推出「618來店省到發」年中慶活動，冰箱、洗衣機指定機型9折起，滿額再送獨家好禮，更有精選商品加價購優惠。圖／全國電子提供