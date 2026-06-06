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早午餐控看過來！pastaio noodle café進駐東區 極厚法式吐司必吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
pastaio noodle café 忠孝店空間上揉合了日系溫潤的木作、藤編與紙燈籠元素。圖／pastaio noodle café提供
pastaio noodle café 忠孝店空間上揉合了日系溫潤的木作、藤編與紙燈籠元素。圖／pastaio noodle café提供

人氣義式餐廳PASTAIO旗下副牌「pastaio noodle café」，繼台北敦北首店引爆話題後，以主打「全日早午餐」的忠孝二店，正式進駐台北東區，將營業時間提早至上午九點，讓生活特有的儀式感能從白天一路延續至夜晚。

忠孝二店延續品牌的時髦都會感，在空間上巧妙揉合了日系溫潤的木作、藤編與紙燈籠元素，不僅呼應店內主打的「和洋料理風格」，也營造出輕鬆且具設計感的現代和風美學餐桌。店內推出色彩繽紛的輕盈優格碗 、融合西班牙烘蛋概念的鐵鍋烤蛋 ，以及結合經典carbonara與班尼迪克蛋的「義式蛋黃班尼迪克」 。

此外，像是加入堅果香氣的開心果火腿滿福堡 、完美交融蛋香與辛香的惡魔蛋沙拉布里歐 ，或是分量感十足的經典café早餐盤 ，都讓饕客在忙碌的步調中能隨時按下暫緩鍵，享受悠閒的餘裕 。

除招牌早午餐，承襲母品牌製麵職人精神的「和洋風格生義大利麵」更是重頭戲 。忠孝店限定推出的菜色顛覆了傳統大眾對義大利麵的既定印象 ，像是靈感源自日式屋台炒麵、上桌時滋滋作響的「燒麵」 ；將五公分寬手工寬麵完美吸附甘甜辛香咖哩醬的「咖哩褲帶麵」 ；還有加入柴魚高湯與鮮甜牡蠣熬製、海味澎湃的「甜蔥牡蠣麵」 ，皆展現出細膩的日義混血魅力 。針對即將到來的夏日，店內也貼心準備了拌入日式胡麻醬與自製油潑辣子的清爽「冷麵」 ，搭配柔嫩的手撕舒肥雞腿肉，達成輕盈與飽足的完美平衡 。

在餐後的甜點與飲品部分，忠孝店同樣帶來令人驚豔的療癒選擇 。為呼應和洋共融精神，主廚特別量身打造忠孝店限定口味「抹茶紅豆極厚布蕾法式吐司」。厚達四公分的布里歐麵包經過十五小時充分浸泡 ，表面灑糖炙燒出如烤布蕾般的焦糖脆殼 ，上方堆疊Q彈白玉糰子、萬丹紅豆與小山園抹茶奶醬 ，微苦茶韻與溫潤甜香巧妙交融 。

佐餐飲品則從中淺焙咖啡、時髦的雲朵系列椰子水調飲，到與世界咖啡調酒冠軍吳柄頡合作的輕酒精系列一應俱全 ，無論是需要咖啡因補給還是想微醺放鬆，都能在這個擁有34席、規劃有愜意窗台座位的摩登空間裡，得到最完美的滿足。

◎pastaio noodle café 忠孝店

．地址：台北市忠孝東路四段170巷17弄14號 （捷運忠孝敦化站3號出口步行3分鐘）

．電話：02-2778-0681

．營業時間：週一至週五09：00～ 18：00；週末假日10：00 ～19：00

咖哩褲袋麵。圖／pastaio noodle café提供
咖哩褲袋麵。圖／pastaio noodle café提供

草莓抹茶雲朵。圖／pastaio noodle café提供
草莓抹茶雲朵。圖／pastaio noodle café提供

抹茶紅豆極厚布蕾法式吐司。圖／pastaio noodle café提供
抹茶紅豆極厚布蕾法式吐司。圖／pastaio noodle café提供

義式蛋黃班尼迪克。圖／pastaio noodle café提供
義式蛋黃班尼迪克。圖／pastaio noodle café提供

燻鮭魚鐵鍋烤蛋。圖／pastaio noodle café提供
燻鮭魚鐵鍋烤蛋。圖／pastaio noodle café提供

pastaio noodle café 忠孝店主打「全日早午餐」。圖／pastaio noodle café提供
pastaio noodle café 忠孝店主打「全日早午餐」。圖／pastaio noodle café提供

西班牙 品牌 台北

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