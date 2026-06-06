早午餐控看過來！pastaio noodle café進駐東區 極厚法式吐司必吃

人氣義式餐廳PASTAIO旗下副牌「pastaio noodle café」，繼台北敦北首店引爆話題後，以主打「全日早午餐」的忠孝二店，正式進駐台北東區，將營業時間提早至上午九點，讓生活特有的儀式感能從白天一路延續至夜晚。

忠孝二店延續品牌的時髦都會感，在空間上巧妙揉合了日系溫潤的木作、藤編與紙燈籠元素，不僅呼應店內主打的「和洋料理風格」，也營造出輕鬆且具設計感的現代和風美學餐桌。店內推出色彩繽紛的輕盈優格碗 、融合西班牙烘蛋概念的鐵鍋烤蛋 ，以及結合經典carbonara與班尼迪克蛋的「義式蛋黃班尼迪克」 。

此外，像是加入堅果香氣的開心果火腿滿福堡 、完美交融蛋香與辛香的惡魔蛋沙拉布里歐 ，或是分量感十足的經典café早餐盤 ，都讓饕客在忙碌的步調中能隨時按下暫緩鍵，享受悠閒的餘裕 。

除招牌早午餐，承襲母品牌製麵職人精神的「和洋風格生義大利麵」更是重頭戲 。忠孝店限定推出的菜色顛覆了傳統大眾對義大利麵的既定印象 ，像是靈感源自日式屋台炒麵、上桌時滋滋作響的「燒麵」 ；將五公分寬手工寬麵完美吸附甘甜辛香咖哩醬的「咖哩褲帶麵」 ；還有加入柴魚高湯與鮮甜牡蠣熬製、海味澎湃的「甜蔥牡蠣麵」 ，皆展現出細膩的日義混血魅力 。針對即將到來的夏日，店內也貼心準備了拌入日式胡麻醬與自製油潑辣子的清爽「冷麵」 ，搭配柔嫩的手撕舒肥雞腿肉，達成輕盈與飽足的完美平衡 。

在餐後的甜點與飲品部分，忠孝店同樣帶來令人驚豔的療癒選擇 。為呼應和洋共融精神，主廚特別量身打造忠孝店限定口味「抹茶紅豆極厚布蕾法式吐司」。厚達四公分的布里歐麵包經過十五小時充分浸泡 ，表面灑糖炙燒出如烤布蕾般的焦糖脆殼 ，上方堆疊Q彈白玉糰子、萬丹紅豆與小山園抹茶奶醬 ，微苦茶韻與溫潤甜香巧妙交融 。

佐餐飲品則從中淺焙咖啡、時髦的雲朵系列椰子水調飲，到與世界咖啡調酒冠軍吳柄頡合作的輕酒精系列一應俱全 ，無論是需要咖啡因補給還是想微醺放鬆，都能在這個擁有34席、規劃有愜意窗台座位的摩登空間裡，得到最完美的滿足。

◎pastaio noodle café 忠孝店

．地址：台北市忠孝東路四段170巷17弄14號 （捷運忠孝敦化站3號出口步行3分鐘）

．電話：02-2778-0681

．營業時間：週一至週五09：00～ 18：00；週末假日10：00 ～19：00

咖哩褲袋麵。圖／pastaio noodle café提供

草莓抹茶雲朵。圖／pastaio noodle café提供

抹茶紅豆極厚布蕾法式吐司。圖／pastaio noodle café提供

義式蛋黃班尼迪克。圖／pastaio noodle café提供

燻鮭魚鐵鍋烤蛋。圖／pastaio noodle café提供