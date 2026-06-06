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靈魂記憶的奢華載具 Harry Winston發表全新「勿忘我」系列珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston全新呈獻「勿忘我」系列珠寶，見證海瑞溫斯頓先生與大自然長達半世紀的浪漫連結。圖／Harry Winston提供
Harry Winston全新呈獻「勿忘我」系列珠寶，見證海瑞溫斯頓先生與大自然長達半世紀的浪漫連結。圖／Harry Winston提供

古希臘哲學家Plato（柏拉圖）曾提出「靈魂回憶說」（Anamnesis），認為世俗的學習與感悟並非獲取新知，而是重新喚醒靈魂早已存在的記憶。若將此哲學觀點投射於奢侈品世界，頂級珠寶的存在往往不是為了開創，更在於為配戴者封存生命中最動容的誓言、或一段刻骨銘心的相伴，成為傳遞情感與靈魂記憶的終極載體。

有「鑽石之王」之稱的頂級珠寶品牌Harry Winston（海瑞溫斯頓）全新呈獻了「勿忘我」Forget-Me-Not系列珠寶，浪漫體現了此種將情感記憶化為永恆的浪漫思緒。該系列以深情花卉「勿忘我」為靈感，其歷史可追溯至1960年代初期的經典花卉典藏手稿，不僅見證品牌設計師海瑞溫斯頓先生與大自然之間長達半世紀的連結，更透過精湛工藝將花卉的擬態細膩呈現，亦將大自然的優雅與雋永記憶緊密相扣。

為了完美勾勒出勿忘我盛放時的迷人輪廓，Harry Winston運用大師級的貴重寶石鑲嵌工藝，將圓形明亮式切工、水滴型與馬眼型切工寶石巧妙排佈。全系列涵蓋項鍊、墜鍊、戒指、手鐲和耳環多元，除璀璨全鑽款式，並帶來粉色藍寶石、紅寶石與藍寶石新作，捕捉大自然色彩的多元魅力。部分作品更採用雙圖案設計讓雙花並肩綻放，構成既現代又浪漫的造型，無論自我珍藏或寄託情意，每款珠寶皆將成為獨一無二的存在、封存感動。

海瑞溫斯頓全新勿忘我Forget-Me-Not系列鑽石耳環，24顆水滴型切工鑽石組成耳畔雙花、4朵花形中央各鑲嵌1顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新勿忘我Forget-Me-Not系列鑽石耳環，24顆水滴型切工鑽石組成耳畔雙花、4朵花形中央各鑲嵌1顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓全新勿忘我Forget-Me-Not系列粉色藍寶石和鑽石項鍊，6顆水滴型切工粉色藍寶石與6顆水滴型切工鑽石，花朵中央各鑲嵌1顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新勿忘我Forget-Me-Not系列粉色藍寶石和鑽石項鍊，6顆水滴型切工粉色藍寶石與6顆水滴型切工鑽石，花朵中央各鑲嵌1顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

珠寶的存在並非為了開創，更在於記憶對靈魂最重要的事件、可能是一段最動容的誓言，或一段無法抹去的相伴。圖／Harry Winston提供
珠寶的存在並非為了開創，更在於記憶對靈魂最重要的事件、可能是一段最動容的誓言，或一段無法抹去的相伴。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓全新勿忘我Forget-Me-Not系列藍寶石和鑽石耳環，12顆水滴型切工藍寶石與12顆水滴型切工鑽石，4朵花形中央各鑲嵌1顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新勿忘我Forget-Me-Not系列藍寶石和鑽石耳環，12顆水滴型切工藍寶石與12顆水滴型切工鑽石，4朵花形中央各鑲嵌1顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓全新勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石耳環，12顆水滴型切工紅色藍寶石與12顆水滴型切工鑽石，4朵花形中央各鑲嵌1顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新勿忘我Forget-Me-Not系列紅寶石和鑽石耳環，12顆水滴型切工紅色藍寶石與12顆水滴型切工鑽石，4朵花形中央各鑲嵌1顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

珠寶 鑽石 柏拉圖

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