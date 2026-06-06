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太狂！我家牛排自助吧驚見「整顆芒果」 網嗨：想衝去吃了

聯合新聞網／ 綜合報導
「我家牛排」供應超狂自助吧，水果區種類超多。圖擷自我家牛排官網
「我家牛排」供應超狂自助吧，水果區種類超多。圖擷自我家牛排官網

連鎖牛排品牌「我家牛排」憑著豐富自助吧成為許多民眾聚餐首選，供應熟食熱炒、炸雞、各式炸物、水果、甜點、飲料及冰淇淋等多樣餐點，被不少網友笑稱是「被牛排耽誤的Buffet」。其中北部人氣分店板橋遠科店，自開幕以來人氣始終居高不下。

近日有網友在Threads分享用餐經驗，表示到板橋遠科店用餐時，發現自助吧水果區供應當季水果，除了鳳梨、荔枝之外，最讓他驚喜的是愛文芒果不但香甜，且不是切片供應，而是直接提供完整一顆，讓身為芒果愛好者的他相當滿足。

原PO在留言處進一步指出，店家事先將芒果果皮劃開，方便顧客直接剝開食用，他自己就是直接用手吃，也看到不少顧客採取相同吃法。他也提到，上一次到店用餐時供應的是金煌芒果，當時是以切片方式提供，推測供應方式可能會依芒果品種及大小有所調整。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友紛紛留言表示，「今年盛產，一顆的價格比切工還便宜」、「因為芒果現在很便宜呀，一顆才10元」、「一整顆好狂」、「一直很喜歡我家牛排的水果區域，好吃新鮮份量夠也不怕你吃，只是熱門水果有時要等補貨」、「日本人很可能為了芒果吃我家牛排」、「為了水果都想衝去吃了」、「能提供芒果，看起來就很不錯」。

也有人說，「住海外的我好羨慕，光吃水果就回本了」、「台灣超幸福，水果王國」、「水果這麼豐富真的很可以耶」、「那個紅心芭樂看起來也很好吃」、「愛文吃一顆真的很爽」，認為光是水果區就相當有吸引力。

不過有民眾留言表示，近期前往我家牛排永和店用餐時，並未看到芒果出現在水果區。原PO也提醒，水果供應內容可能因分店而異。因此，若是衝著整顆愛文芒果前往朝聖的民眾，建議可事先向欲前往的分店確認當日供應內容，以免撲空留下遺憾。

本站日前曾報導，有網友逛全聯時發現愛文芒果一顆只要10元，忍不住好奇農民是否還有利潤可賺。對此，內行網友指出，今年芒果產量明顯增加，不少果園收成優於往年，供給大增導致價格下滑。有果農表示，今年必須加快採收與出貨速度，否則後續恐面臨更激烈的價格競爭；也有人認為，目前台南玉井等主要產區尚未全面進入採收期，未來價格仍可能再降。網友普遍認為，今年芒果均價將低於前兩年，主要是因前兩年欠收推高價格，今年則因豐收使市場供應充足，帶動售價回落。

牛排 自助餐 芒果 水果

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