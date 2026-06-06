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再度聯手法國巡邏兵飛行表演隊 Bell & Ross發表全新BR X3鏤空腕表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
紅藍白三色不僅是法國國旗顏色，也出現在限量表款不同細節中。圖／Bell & Ross提供
紅藍白三色不僅是法國國旗顏色，也出現在限量表款不同細節中。圖／Bell & Ross提供

法國空軍精銳「法國巡邏兵飛行表演隊」以神乎其技的花式特技名聞全球。自2021年始，高級製表品牌Bell & Ross與這支天之驕子基於超越自我、追求嚴謹的信念展開合作。Bell & Ross聯合創辦人Carlos Rosillo便強調，雙方對團結與極致精神的執著同出一轍。繼2025年的BR-05計時碼表後，今年品牌將表演隊的翱翔風采聚焦於BR-X3系列，發表限量250只的BR-X3 Patrouille de France，再度續寫與航空界的不解之緣。

這款限量新作表殼採用拋光與緞面交錯處理的不鏽鋼，表圈環與支柱則大膽選用象徵藍天與法國巡邏兵飛行表演隊的的藍色陽極氧化鋁。面盤則由啞黑色底板、藍白色鏤空鑲飾及啞黑色嵌片交織出立體三層結構，同時呼應表演隊專用藍色；9點鐘方向位置的動力儲備顯示更細緻點綴法國國旗藍白紅三色，6點鐘方向位置則鐫刻了菱形隊形標誌，表款並隨附鏤空黑色橡膠與藍色合成不織布兩款表帶，在軍事悍將與輕快休閒風格間、自由切換。

要配得上頂尖飛行員的嚴苛標準，內在規格自然不容妥協。BR-X3 Patrouille de France強悍裝配Kenissi機芯廠專為Bell & Ross研發的BR-CAL.323自動上鍊機芯，運作高度精準，並獲瑞士精密時計測試中心（COSC）認證，擁有70小時充沛動力儲備，品牌再提供5年保固，表款官方建議售價為25萬7,000元，即日起可洽詢全台授權經銷商。

表款並隨附鏤空黑色橡膠與藍色合成不織布兩款表帶，在軍事與輕快間自由切換。圖／Bell & Ross提供
表款並隨附鏤空黑色橡膠與藍色合成不織布兩款表帶，在軍事與輕快間自由切換。圖／Bell & Ross提供

表背盡顯工藝，可欣賞鏤空自動盤與表演隊戰機隊形與專屬字樣。圖／Bell & Ross提供
表背盡顯工藝，可欣賞鏤空自動盤與表演隊戰機隊形與專屬字樣。圖／Bell & Ross提供

Bell & Ross BR-X3 Patrouille de France腕表，限量250只、25萬7,000元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR-X3 Patrouille de France腕表，限量250只、25萬7,000元。圖／Bell & Ross提供

法國 空軍

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