聽新聞
0:00 / 0:00

安居首選 社宅需求迫切 新北拚4.5萬戶

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
新北市土城板院段停車場及青年社會住宅昨天開工動土，市長侯友宜（右二）表示，要打造宜居新據點。記者王長鼎／攝影
新北市土城板院段停車場及青年社會住宅昨天開工動土，市長侯友宜（右二）表示，要打造宜居新據點。記者王長鼎／攝影

新北土城區快速發展，居住需求迫切，居民直言，社宅租金低於周邊市價，是買不起成屋的安居首選，土城板院社宅昨開工將規畫四二六戶，預計二○二九年底完工，城鄉局也說，市府持續與中央合作興辦社宅，土城區以五○四六戶社宅為中長遠目標。

「土城區板院段停車場及青年社會住宅」位於土城區金城路二段跟青雲路口，是土城中心點，將建地下四層、地上廿四層建築物，有經濟房型、一房型、二房型、三房型等選擇，鄰近未來大眾運輸系統場站LG10清水站，步行僅需四分鐘，距離土城國民運動中心也僅六分鐘。

市長侯友宜表示，此處青年社會住宅有四二六戶，及二二二席停車位以及四六二機車格，新北照顧青年的社會住宅愈蓋愈多，未來包括包租代管、租金補貼以及新建的青年的社宅將會達到四點五萬戶。另外，土城司法園區興建完後，位於青年社宅旁的台北看守所就會搬到園區內。

從事物流業的廿八歲吳姓男子說，與妻子育有二歲兒子，他是家中唯一經濟支柱，社宅租金含管理費，普遍低於周邊市價，是他買不起成屋的安居首選，社宅內部或周邊多配有托育、日照中心及青創空間，對於有小孩或長輩的家庭非常友善；但中籤率偏低，排隊遞補需等待較長時間，希望有更多社宅可選擇。

城鄉局表示，市府持續與中央合作興辦社宅，土城區以五○四六戶社宅為中長遠目標，除員和、大安、永和、明德等已完工社宅約九○七戶，中期土城板院、頂福安居、頂埔安居、福城好室、永福好室等興建中約二二三二戶，另在長期目標有土城樂利安居、青山安居、土城暫緩發展區等規畫約一九○七戶。

新北社宅採「分級租金」制度，係依承租戶家庭所得及負擔能力分成四級來收租金，而非單純依市場行情訂價，兼顧社會住宅資源公平性及居住可負擔性。

社宅 新北 土城

延伸閱讀

新北土城板院段青年社宅動土 426戶拚118年底完工

影／土城板院段停車場及青年社會住宅今動土 侯友宜：打造宜居新據點

新北今年首波社宅招租 板橋土城共265戶 6/10起開放申請

土城拚翻轉！14.6公頃暫緩區都計變更上月送內政部審議

相關新聞

安居首選 社宅需求迫切 新北拚4.5萬戶

新北土城區快速發展，居住需求迫切，居民直言，社宅租金低於周邊市價，是買不起成屋的安居首選，土城板院社宅昨開工將規畫四二六戶，預計二○二九年底完工，城鄉局也說，市府持續與中央合作興辦社宅，土城區以五○四六戶社宅為中長遠目標。

大膽玩色！AP愛彼推全新Royal Oak離岸型計時碼表 撞色設計太美艷

AP愛彼（Audemars Piguet）和Swatch聯名的Royal Pop懷表上個月中發表時引起全世界前所未有的排隊熱潮。搶不到、排不到？沒關係，AP最近又有新動作！近期愛彼火速發表全新的42毫米Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列自動上鍊計時碼表，以及中性尺寸37毫米的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列自動上鍊計時碼表，大膽玩色。

義式美學狂野上身 傅孟柏、莫允雯站台Versace 2026夏日度假系列

今日Versace在微風南山專門店隆重發表2026 La Vacanza夏日度假系列，並邀請金鐘影帝傅孟柏與演員莫允雯出席站台。活動現場以義式夏日氛圍貫穿空間，品牌透過全新系列展現高訂格調與街頭精神的碰撞，並透過丹寧襯衫、印花真絲、俐落剪裁，再次強化Versace在時裝設計的獨特氣場。

aespa聯名I'm donut來了！4款檸檬甜甜圈限量開搶、只賣兩週

韓流人氣女團aespa帶著第二張正規專輯《LEMONADE》強勢回歸，不僅掀起樂壇話題，更首度跨界攜手來自日本的人氣生甜甜圈品牌「I'm donut?」推出期間限定聯名企劃。雙方以專輯核心意象「檸檬」為靈感，打造4款限定甜甜圈與多項收藏周邊，將於6月8日至6月21日在台北店限時開賣。

中央書局「節間之續」竹藝特展登場！白沙屯粉紅超跑竹碗、竹單車現身

獲選首屆百大文化基地的中央書局，持續透過展覽串連土地、文化與生活美學。繼「島中央．記藝」系列首檔「指尖之間」工藝特展後，第二檔「節間之續」竹藝特展即日起登場，邀請南投竹山的元泰竹藝社策展，透過竹材結構展示、工藝製程解構與創新設計作品，帶領讀者重新認識竹藝在當代生活中的嶄新面貌。

李沐、曾敬驊氣質同框 站台Miu Miu全新微風信義專門店

義大利精品品牌Miu Miu在台北又有新據點，全新概念專門店今正式進駐微風信義。新店開幕除帶來最新2026 L'Été夏日系列，更同步引進與全球同步的店裝概念，勢必引爆信義區的搶購熱潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。