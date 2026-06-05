大買家「紅利商品祭」祭出1.5倍奉還 會員爽賺加碼回饋

還在捨不得花紅利點數嗎？大買家即日起至6月24日推出會員限定「紅利商品祭」，祭出「紅利商品購物扣點1.5倍奉還」加碼回饋，會員凡購買紅利商品並使用點數折抵，除了立即享有優惠價格，活動結束後還可獲得1.5倍點數回饋，等同點數價值限時升級50%，讓累積已久的紅利點數越花越划算。

不少消費者習慣將點數存著不用，擔心一次花掉太可惜。大買家此次特別推出加碼活動，以「花點毋免驚，加碼再賺點」為概念，希望鼓勵會員將手中的紅利點數轉化為實際購物回饋，讓點數真正發揮價值，也讓會員福利更有感。

活動期間，會員購買指定紅利商品並使用點數折抵，即可享有1.5倍點數回饋。例如扣點200點，活動結束後可獲得300點回饋；扣點1,000點則可回饋1,500點，讓會員在享受商品優惠的同時，還能再賺回更多紅利點數。

此外，為滿足不同消費需求，大買家同步推出多項紅利商品優惠，涵蓋家電、3C影音、食品飲料及居家生活用品等熱門品類，讓會員能依照自身需求靈活運用點數，不論是添購家庭用品、升級生活家電，或補充日常所需，都能感受到紅利點數帶來的實質回饋。

大買家表示，會員紅利制度的核心精神在於回饋消費者長期支持，因此持續規劃多元且有感的點數回饋活動，希望讓紅利點數不只是帳戶中的數字，而是能夠實際折抵消費、創造購物價值的重要資產。此次推出「紅利商品購物扣點1.5倍奉還」活動，就是希望讓會員享有「當下省、之後再賺」的雙重優惠體驗，讓每一筆消費都更加超值。

活動即日起至6月24日止，會員可把握機會善用手中點數，以更優惠的方式選購心儀商品，同時累積更多紅利回饋，享受點數升值帶來的購物樂趣。