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大膽玩色！AP愛彼推全新Royal Oak離岸型計時碼表 撞色設計太美艷
AP愛彼（Audemars Piguet）和Swatch聯名的Royal Pop懷表上個月中發表時引起全世界前所未有的排隊熱潮。搶不到、排不到？沒關係，AP最近又有新動作！近期愛彼火速發表全新的42毫米Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列自動上鍊計時碼表，以及中性尺寸37毫米的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列自動上鍊計時碼表，大膽玩色。
愛彼的皇家橡樹（Royal Oak）皇家橡樹系列，初始問世於1972年，並以精鋼、運動表的雙重組合，顛覆1970年代高價瑞士機械表的市場邏輯，初代Royal Oak問世後的20年、1993年愛彼再推出Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型，強調更為運動的活力氣息。兩款新作中42毫米款式面盤具有經典的「Méga Tapisserie」超大型格紋，分別以精鋼、鈦金屬為表殼材質，黑色為面盤和表帶主視覺另搭配粉紅色、橘色、黃色細節，動力來源則是具22K 玫瑰金自動盤的4404飛返計時碼表機芯，尤其兩點鐘方向的跳色計時按鈕更是神來一筆。
另一款37毫米的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列自動上鍊計時碼表，其面盤則具有Tapisserie格紋裝飾，並使用新款6401機芯，機芯自動盤同樣為22K玫瑰金、但經灰色PVD處理呈現低調高雅質感；三只表款其中兩款以鈦金屬為表殼、第三款則為K金；最搶眼的一款型號則為26430TI.OO.A358CA.01，以接近綠松石的青綠為面盤、橡膠表帶色彩，展現屬於夏日的時髦輕快。
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