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義式美學狂野上身 傅孟柏、莫允雯站台Versace 2026夏日度假系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
傅孟柏（左）與莫允雯今日一同出席Versace 2026夏日度假系列發表。圖／Versace提供
傅孟柏（左）與莫允雯今日一同出席Versace 2026夏日度假系列發表。圖／Versace提供

今日Versace在微風南山專門店隆重發表2026 La Vacanza夏日度假系列，並邀請金鐘影帝傅孟柏與演員莫允雯出席站台。活動現場以義式夏日氛圍貫穿空間，品牌透過全新系列展現高訂格調與街頭精神的碰撞，並透過丹寧襯衫、印花真絲、俐落剪裁，再次強化Versace在時裝設計的獨特氣場。

本次傅孟柏身著納帕皮革束口短夾克，內搭短袖印花真絲襯衫與修身T恤，下身搭配直筒牛仔褲。莫允雯大讚傅孟柏身上的短版外套帶有修身效果，讓他身形直逼187公分，傅孟柏也特別喜愛身上的短夾克，表示即便是皮衣、在夏日穿來依然透氣輕便；莫允雯則以休閒襯衫及條紋直筒牛仔褲亮相，她分享自己兼顧造型與防感冒的「夏日穿搭心法」：在室外熱時單穿內搭背心，進冷氣房再套上寬鬆襯衫，整體造型完美呼應熱情奔放的義式夏日，更演繹細節豐富卻不沉重的華麗度假風格。

2026 La Vacanza夏日度假系列形象廣告則是一場跨越時間維度的對話，以致敬Versace戲劇性的影像創作力。廣告由時尚攝影師Steven Meisel掌鏡，在私密臥室場景中鋪陳獨特敘事語境，牆面層層張貼了Steven Meisel自1993至2004年間為Versace創作的攝影作品。新生代面孔與經典同框並存，時空交錯勾勒出Versace的強烈風格。推薦單品則包括印花真絲襯衫、納帕皮革束口短夾克、手工刺繡水晶直筒牛仔與條紋直筒牛仔褲，完美融合了度假、愜意，以及品牌華麗至上的義式美學。

Versace 2026夏季服裝極具藝術與電影感，女裝系列以劇院閉幕為靈感的「The Encore」、具躍動視覺的「Hanging Out閒遊」，以及融合馬術的「Broken Jewels珠寶碎影」為三大核心印花。品牌同時與藝術家跨界合作，打造充滿80年代懷舊夏日感的「日落棕櫚」印花。男裝則主打條紋、撞色與夏日丹寧，配件部分更顏出六款全新包款，包含經典Vivian、P4水桶包與全新Amblance保齡球包，透過豐富的設計點亮造型、更讓盛夏衣櫥洋溢活力與野性。

傅孟柏除了2017年以《最後的詩句》獲第52屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男主角獎」，另2018年也以電影《范保德》入圍第55屆金馬獎「最佳新演員獎」，演技出眾。圖／Versace提供
傅孟柏除了2017年以《最後的詩句》獲第52屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男主角獎」，另2018年也以電影《范保德》入圍第55屆金馬獎「最佳新演員獎」，演技出眾。圖／Versace提供

Versace La Vacanza小號帆布水桶包，82,500元。圖／Versace提供
Versace La Vacanza小號帆布水桶包，82,500元。圖／Versace提供

Versace La Vacanza男士皮靴，價格店洽。圖／Versace提供
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Versace La Vacanza條紋丹寧迷你裙，40,500元。圖／Versace提供
Versace La Vacanza條紋丹寧迷你裙，40,500元。圖／Versace提供

Versace La Vacanza Vivian麂皮手拿包，94,500元。圖／Versace提供
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Versace La Vacanza Pivot小號皮革水桶包，10萬2,000元。圖／Versace提供
Versace La Vacanza Pivot小號皮革水桶包，10萬2,000元。圖／Versace提供

Versace La Vacanza Gianni金屬質感納帕皮革高跟鞋，45,000元。圖／Versace提供
Versace La Vacanza Gianni金屬質感納帕皮革高跟鞋，45,000元。圖／Versace提供

2026 La Vacanza夏日度假系列形象由時尚攝影師Steven Meisel掌鏡，透過時空交錯勾勒出Versace的強烈風格DNA。圖／Versace提供
2026 La Vacanza夏日度假系列形象由時尚攝影師Steven Meisel掌鏡，透過時空交錯勾勒出Versace的強烈風格DNA。圖／Versace提供

Versace La Vacanza男士皮靴，價格店洽。圖／Versace提供
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莫允雯今日大方分享夏季時常多帶一件襯衫，在冷氣房與室外炎熱氣溫間自由切換造型。圖／Versace提供
莫允雯今日大方分享夏季時常多帶一件襯衫，在冷氣房與室外炎熱氣溫間自由切換造型。圖／Versace提供

莫允雯

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